Тропічний рай серед зими

Фермер із Буковини третій рік поспіль збирає взимку урожай тропічних фруктів у своєму саду

Папая, авокадо, пітахая або фрукт дракона, кавове дерево, банани, ананаси, мандарини, апельсини й півторакілограмові лимони – всі ці продукти можна не тільки побачити взимку, а й скуштувати у приватному саду фермера з села Кам’янка, що в Чернівецькій області, Івана Галіпа.

НАРОДЖЕННЯ МРІЇ

Чоловік розповідає, що ласувати екзотичними фруктами, вирощеними у власному саду, було його дитячою мрією.

“Після того, як я втратив матір у шість років, мене віддали у дитячий будинок. Там на полуденок нам давали по дві мандаринки чи апельсинки. Я ті кісточки збирав і десь у кімнаті намагався висадити в горщик, виростити. А одного разу взимку нас повели на екскурсію в господарство, де вирощували у теплицях помідори. То нам було так цікаво, на вулиці 20 градусів морозу, а в теплиці – 20 тепла. І ще з того часу в мене у голові засіла мрія: от якби між тими помідорами посадити дерева апельсинів чи лимонів, то вони б могли дати урожай. І так ця мрія виростити власний сад тропічних дерев зі мною “жила” понад 30 років”, – говорить буковинський фермер.

Втілювати цю мрію в життя майбутній фермер почав ще кілька років тому. Викупив стару пилораму, на якій працював столяром, і на її місці почав споруджувати великі підземні теплиці.

«Спочатку довелося розбивати пилораму. Це 150 тонн бетону, вивезли 15 заповнених боєм КамАЗів. Потім рили яму – 60 метрів у довжину, десь 12-13 метрів у ширину і на два метри вглиб. Дуже переживав, чи не підуть дощі й чи не заллє вже готову яму водою. Але, на щастя, все склалося добре. Хоча здоров’я тут свого залишив немало. Про вкладені гроші взагалі мовчу. Дуже багато витратив зусиль на спорудження цього саду. Але вже коли отримував перший урожай, то розумів, що справа була того варта», – розповідає столяр за спеціальністю і садівник за покликанням Іван Галіп.

ДОГЛЯДАЄ РОСЛИНИ НАВІТЬ УНОЧІ

Зараз площа двох термотеплиць буковинського фермера сягає близько 600 квадратних метрів. Садівник висадив тут десятки екзотичних саджанців, адаптованих до українського клімату.

«У серпні на День Незалежності було рівно три роки, як ми закупили та висадили перші саджанці у теплицю. Добре запам’ятав той день, бо через свято довелося довго стояти в автомобільних заторах – і переживав, чи не пропадуть саджанці», – пригадує буковинський фермер.

Наразі у теплицях садівника з Буковини є близько 200 видів різних рослин. І з кожним роком фермер намагається розширювати асортимент вирощених у власних теплицях фруктів. Спочатку були банани, ананаси, кавове дерево, мандарини і лимони, пізніше додалися авокадо, папая, у планах – манго, вуличний інжир, гранати тощо.

Його дружина Інна пригадує, як було важко реалізовувати ідею чоловіка і зізнається: сама не вірила, що справді вдасться створити тропічний сад.

- Коли зараз заходжу всередину й бачу результат його праці, то розумію, що не варто було його відмовляти від цієї ідеї, а навпаки – всіляко допомагати. Але тоді, коли лише копали ту величезну яму і вкладали багато грошей у ці роботи, то так не здавалося, – каже Інна Галіп.

Вона з усмішкою говорить, що інколи навіть ревнує чоловіка до його саду. Адже він у ньому може проводити дуже багато часу. Але перші результати своєї праці завжди показує дружині.

- Коли він заходить до хати і кличе: “Йдімо в теплицю, хочу тобі щось показати”, – то я вже розумію, що якийсь новий фрукт дозрів, якого ще не було у нас раніше, або нова рослина зацвіла. Насправді, це треба любити. Він може і серед ночі встати до рослин дивитися, йому це не важко і він це по-справжньому любить, – додає дружина фермера.

НА ЕКСКУРСІЇ ПРИХОДЯТЬ НАВІТЬ ІНОЗЕМЦІ

Цього року інтенсивно вродили мандарини, лимони. Господар каже, що плоди київського крупноплідного сорту сягають до півтора кілограма. В іншій теплиці розрослися банани. Дозріває і тропічна папая. З гігантських фруктів виходить смачний джем, каже господар теплиці.

«А коли повністю дозріває ананас, то тут у теплиці стоїть такий медовий аромат, ніби у вулику з бджолами. Так само й інші плоди мають навіть не такий запах, як ті, що продають у магазині. А смак вирощених у власній теплиці бананів ніколи не зрівняється з тим, як смакують куплені на ринках чи в магазинах. Я не використовую хімії, лише природне підживлення, перегній. Наприклад, банани люблять фосфор. І коли ми їмо рибу, то не викидаємо кістки і нутрощі з неї, а варимо спеціальну юшку, якою підливаємо наші банани. Тоді вони починають швидше плодоносити. Зараз уже зав’язуються невеличкі плоди бананів, – показує садівник, – Гадаю, що на лютий матимемо повноцінний урожай».

Фермер радіє, що з кожним роком він отримує все більше зиску від своєї роботи. Але зізнається, що до повернення вкладених у цю справу грошей ще далеко.

“Можливо, якби я залучав багато працівників до свого саду, розширював його і отримував більше плодів, які би продавав на ринках, то повернути вкладене і заробити міг би швидше. А так – я за цими 600 квадратними метрами саду доглядаю практично сам. Ідей є чимало, але не вистачає часу і рук. З кожним роком про мій сад дізнається все більше людей, записуються на екскурсії й групи дітей, і дорослих, бували навіть іноземці, які, мабуть, гостювали у наших людей. Зараз уже практично вся Західна Україна знає про наш сад, з різних куточків країни: із Закарпаття, Львівщини, також із Вінниці записувалися на екскурсії. Під час таких екскурсій ми людям пропонуємо придбати наші фрукти, хтось цікавиться саджанцями, теж їх продаємо”, – каже господар тропічного саду.

Оскільки Кам’янка — одне із найбільших сіл у Чернівецькій області, то основними покупцями буковинського фермера стають якраз його односельці.

- Люди знають, в яких умовах я це вирощую, не використовую хімії. Розуміють користь від таких фруктів, тому й беруть часто наші плоди. На ринки ще ні разу не вивозили, все на місці розбирають. Тому на брак покупців не скаржуся, – запевняє Галіп.

Віталій Олійник, Чернівці

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