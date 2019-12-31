В Україні у перший день нового року прогнозують сніг, дощ та до +5°

У новорічну ніч майже по всій Україні очікуються опади та сильний вітер.

Про це написала у Фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

"Опади та рвучкий вітер новорічної ночі очікуються практично в усіх областях України. Там, де температура повітря перевищуватиме нуль, сніг переходитиме у дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться 1 січня і вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на Півдні до +2 +5 градусів", - написала Діденко.

Вона також повідомила, що вдень 1 січня опади припинятимуться, вітер залишиться рвучким, температура повітря істотно не зміниться.

2 січня в Україні буде сухо, вітер послабне, вночі очікуються 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля.