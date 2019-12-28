Прокурор пояснив, чому звільнили засуджених за теракт у Харкові

Звільнення з-під варти трьох засуджених за теракт біля Палацу спорту у Харкові в 2015 році, де загинули 4 людей та постраждали 9, відбулося в рамках виконання міжнародних зобов’язань України.

Так прокоментував журналістам після оголошення вироку прокурор Володимир Лимар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це дуже прикро, але лише так Україна може виконати свої міжнародні зобов’язання", - сказав прокурор.

За його словами, довічне позбавлення волі з конфіскацією майна - це законний вирок, проголошений в Україні.

"Засуджені Віктор Тетюцький, Сергій Башликов, Володимир Дворніков мають відбувати покарання в Україні. Якщо виникнуть обставини, за яких з’явиться ця можливість, їх помістять під варту", - сказав Лимар.

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За його словами, під час оголошення вироку троє підсудних знаходилися в Харківському СІЗО. "Режим відеоконференції відбувся за їх проханням", - пояснив прокурор.

Щодо обміну, то, за словами прокурора, йому невідомі ані умови обміну, ані особи, які за це відповідають.

Тим часом адвокат потерпілих Олег Головков сказав кореспонденту Укрінформу, що рідні загиблих у результаті теракту біля Палацу спорту, згодні з довічним вироком обвинуваченим, але мають намір оскаржити рішення суду щодо заміни тримання під вартою на особисте зобов'язання: "Це рішення не юридичне, а політичне. Потерпілі готові оскаржити його в судових інстанціях України та зарубіжжя. Є питання і щодо компенсації потерпілим, а саме - хто тепер буде її виплачувати".

Як повідомляв Укрінформ, 28 грудня Фрунзенський райсуд Харкова оголосив довічний вирок з конфіскацією майна трьом обвинуваченим у справі про теракт біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року Віктору Тетюцькому, Сергію Башликову, Володимиру Дворнікову та одночасно замінив тримання під вартою на особисте зобов'язання.

26 грудня під час дебатів у Фрунзенському райсуді Харкова прокурор Володимир Лимар попросив відпустити обвинувачених для обміну з РФ, бо, за його словами, відповідна домовленість досягнута під час перемовин у нормандському форматі. Прокурор також заявив клопотання про зміну підозрюваним міри запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання - до моменту вступу вироку в силу.

22 лютого 2015 року під час ходи, присвяченої пам'яті героїв Небесної сотні, біля Палацу спорту стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. У результаті теракту загинуло 4 людини і 9 дістали поранення.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою в скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів.