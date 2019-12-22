На Житомирщині за рік відкрили 24 "бурштинові" справи

У Житомирській області з початку року порушили 24 кримінальні справи, пов’язані з незаконним видобутком бурштину.

Про це інформує пресслужба прокуратури Житомирської області.

"Цьогоріч розпочато 24 кримінальні провадження за фактами незаконного видобування бурштину та його незаконного придбання. За результатами досудового розслідування прокуратурою затверджено та скеровано до суду 11 обвинувальних актів стосовно 13 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що правоохоронцям удалося покласти край незаконному видобутку бурштину в селах Гулянка та Ушиця Коростенського району. Під час перевірки представники міжвідомчої координаційної групи не виявили там слідів видобутку сонячного каміння.

Загалом правоохоронці проводять постійні рейди на територіях Коростенського, Овруцького та Олевського районів області.

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“Спільна робота міжвідомчої групи з незаконного видобування бурштину триває, усі місця нелегального видобування коштовного каменю і надалі перебуватимуть під постійним контролем правоохоронних органів”, - наголошують у прокуратурі.