На Закарпатті пацієнти з ВІЛ/СНІД забезпечені ліками до жовтня

На Закарпатті препаратів антиретровірусної терапії вистачить до жовтня 2020 року.

Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, інформують в Закарпатському обласному центрі здоров'я у Facebook.

«На Закарпатті препарати антиретровірусної терапії наявні в достатній кількості – їх вистачить до жовтня 2020 року. Загалом в області на обліку перебуває 649 ВІЛ-позитивних осіб. З них - 469 пацієнтів отримують постійне лікування» - сказала Біров.

Пацієнти з ВІЛ/СНІДом в Закарпатті 100-відсотково забезпечені ліками / Фото с facebook Елена Суханова

За її словами, забезпеченість життєво необхідними ліками на постійному контроль департаменту охорони здоров’я та профільного медзакладу.

Відповідного листа щодо якнайшвидшого проведення закупівлі ліків для людей з ВІЛ/СНІД буде підготовлено та передано в МОЗ,наголосила Біров.

Як повідомляється, у четвер, 19 грудня, активісти закарпатської Благодійної організації «100 % життя» звернулись до обласної державної адміністрації з проханням допомогти вирішити проблемну ситуацію із закупкою ліків для пацієнтів, що хворіють на ВІЛ/СНІД.