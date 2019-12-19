У Житомирі відкрили 17-метрову новорічну ялинку
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Цього року обласний центр прикрашає 17-метрова блакитна ялинка, яку зрізали біля Житомирського ліцею №25, адже дерево росло поруч із будівлею та могло завдати шкоди її фундаменту.
Крім того, на вулиці Михайлівській з’явилася святкова ілюмінація, а також тематичні фотозони.
Після урочистого запалення ліхтариків на фасадах будівель вулицею Михайлівською пройшла хода святого Миколая, до якої приєдналося чимало дітей.
У Житомирі відкрили новорічну ялинку / Фото пресслужби Житомирської міської ради та Юрія Мельника
Поруч із головною ялинкою відкрилася й гостина святого Миколая.
Торік новорічною окрасою Житомира також була жива ялинка.