У Житомирі відкрили 17-метрову новорічну ялинку

У центрі Житомира на майдані Корольова відкрили головну ялинку міста, а також засвітили святкову ілюмінацію на пішохідній вулиці Михайлівській.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цього року обласний центр прикрашає 17-метрова блакитна ялинка, яку зрізали біля Житомирського ліцею №25, адже дерево росло поруч із будівлею та могло завдати шкоди її фундаменту.

Крім того, на вулиці Михайлівській з’явилася святкова ілюмінація, а також тематичні фотозони.

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Після урочистого запалення ліхтариків на фасадах будівель вулицею Михайлівською пройшла хода святого Миколая, до якої приєдналося чимало дітей.

У Житомирі відкрили новорічну ялинку / Фото пресслужби Житомирської міської ради та Юрія Мельника

Поруч із головною ялинкою відкрилася й гостина святого Миколая.

Торік новорічною окрасою Житомира також була жива ялинка.