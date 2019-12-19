"Ой, хто Миколая любить": у Франківську понад 2 тисячі дітей побили рекорд України

В Івано-Франківську 2 414 дітей з ліхтариками в руках утворили цифру 2020 і спільно з дитячим хором виконали пісню «Ой, хто Миколая любить». Так було встановлено рекорд України в номінації «найбільша кількість дітей на одній локації».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. «Вручаю сертифікат про національний рекорд меру міста Руслану Марцінківу. Цей сертифікат свідчить, що нас тут зібралося 2 тисячі 414 учасників рекорду», - зазначив реєстратор рекорду Павло Горішевський. За інформацією Івано-Франківської міської ради, діти утворили цифру 2020 - "як символ мрій у наступному році". Організатором рекорду виступив Департамент освіти і науки Івано-Франківської міської ради. Фото: Бліц-інфо