Під Одесою горять склади на ринку “7 кілометр”

Сьогодні, 18 грудня, загорілись складські приміщення промтоварного ринку “7 кілометр”.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"18 грудня об 11 год. 12 хв. до служби порятунку надійшов виклик про пожежу на вул. Базовій, 16, де загорілись складські приміщення. На місце події прибули підрозділи рятувальників ДСНС, що приступили до ліквідації пожежі", - зазначили в ДСНС.

Зараз рятувальники готуються розкрити дах складських приміщень, які затягнуло клубами диму.

Ймовірно, загорілися складські приміщення “Нової пошти”, повідомляють очевидці в соціальних мережах.