У Сумах розробили проєкт довгострокової Стратегії розвитку міста

У Сумах розробили проєкт Стратегії розвитку міста до 2030 року та комунікаційної і візуальної концепції логотипу та брендбуку обласного центру.

Про це під час брифінгу повідомив мер Сум Олександр Лисенко.

«Стратегія є унікальною, тому що її розробляли самі сумчани. Це наша спільна, велика і кропітка робота, до якої долучились більше дев’ятисот осіб – це не тільки працівники міської ради, а й жителі Сум. Ми разом працювали над майбутнім нашого міста, враховуючи всі можливості і ризики. Розробити Стратегію нас спонукали цільові програми минулих років, а точніше - їх невідповідність сучасним потребам, вимогам та бажанням сумчан. Якщо ви її прочитаєте, то зрозумієте, що це – збірник розумних думок, написаних простою мовою», – підкреслив очільник міста.

За його словами, на розробку головного документа міста, який слугуватиме не лише науковою працею, а й безпосередньо системою впроваджень, пішло близько двох років. Під час створення Стратегії було зібрано робочу групу та координаційну раду; проведено соцопитування; взято кращі світові практики британського та американського стандартів; залучено місцевих науковців, галузевих спеціалістів та іноземних експертів зі стратегічного планування на чолі з директором Управління неінвестиційних проєктів адміністрації Любліна (Польща) Кшиштофом Лонткою, які, враховуючи досвід європейських міст, консультували та вносили правки до проєкту, а також проведено 16 Стратегічних сесій.

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Секретар міської ради Андрій Баранов додав, що Стратегія розвитку Сум зосереджена на чотирьох основних напрямках: доступність у рамках інклюзії, інформації, ментальності та транспортних сполучень; місто для людей – тобто фінансове забезпечення якісних умов проживання мешканців міста; конкурентоспроможна економіка та ефективне управління на основі світових тенденцій.

Проєкт Стратегії розвитку міста презентуватимуть загалу на громадських слуханнях у суботу, 14 грудня, після чого його винесуть на затвердження міської ради.

Фото: smr.gov.ua