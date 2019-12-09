Суд відпустив з-під варти ексдиректора табору “Вікторія”

Київський райсуд Одеси частково задовольнив клопотання адвокатів ексдиректора оздоровчо-спортивного комплексу "Вікторія" Петроса Саркісяна й ухвалив змінити запобіжний захід - із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі райсуду.

"Київський райсуд розглянув у понеділок, 9 грудня, клопотання захисників підсудного Саркісяна щодо зміни запобіжного заходу ексдиректору оздоровчо-спортивного муніципального комплексу "Вікторія» Петросу Саркісяну. Заслухавши доводи сторін захисту і звинувачення, головуючий на засіданні суддя Віктор Чаплицький виніс ухвалу: звільнити підсудного з-під варти під цілодобовий домашній арешт терміном на 60 діб з носінням електронного браслета", - зазначили в пресслужбі суду.

Адвокати мотивували зміну запобіжного заходу погіршенням стану здоров'я підзахисного та завершенням слідчих дій працівниками правоохоронних органів. І просили санкціонувати підсудному Саркісяну домашній арешт в нічний час, мотивуючи це тим, що підсудний не збирається переховуватись від слідства чи покидати територію країни

Представник сторони обвинувачення та адвокат Микола Стоянов, що представляє інтереси дітей, які вижили під час пожежі у таборі "Вікторія", висловили заперечення проти звільнення підсудного Саркісяна з-під варти.

Як повідомлялося, пожежа в оздоровчому таборі "Вікторія" сталась пізно увечері 15 вересня 2017 року. Загинули у вогні три вихованки хореографічного колективу "Адель". Розслідується низка проваджень, фігурантами яких є ексдиректор комплексу Саркісян, ексзаступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько, екскерівник та інспектор Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та керівник фірми, яка здійснила реконструкцію "Вікторії".

Суд санкціонував тримання під вартою ексдиректора комплексу Петроса Саркісяна, якому слідством інкриміновано порушення правил протипожежної безпеки в дитячому таборі, що призвело до пожежі й загибелі дітей.