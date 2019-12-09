Анатолій Олійник, голова Вінницької обласної ради

За чотири роки на посаді голови Вінницької обласної Ради Анатолій Олійник так і не звик до уваги журналістів. Хоча й до того рік був головою облдержадміністрації. Він завжди стриманий у своїх висловлюваннях – зайвого не скаже. Але натякати вміє. Влада – це його вибір. Хоча зізнається, що не знав про призначення на посаду голови Вінницької ОДА 2014 року. На співбесіді в Адміністрації Президента думав про повернення на посаду голови Томашпільської райдержадміністрації. Про діда-«куркуля» (сам онук каже, не личить діду це слово, бо він був просто господарем і батьком 15 дітей), друзів у політиці й субординацію, про проблематику роботи водоканалу, голосування двома пальцями та про те, чому депутатів у облраді стало менше – в інтерв’ю Анатолія Олійника. «МІЙ ПРЕЗИДЕНТ – ЦЕ ПРЕЗИДЕНТ, ЯКОГО ОБРАВ НАРОД УКРАЇНИ…» - Чотири роки на посаді голови облради і майже рік на посаді голови ОДА – де вам легше, а де важче? - Я навіть над цим не задумувався. - Саме під вашим кабінетом – кабінет голови облдержадміністрації. Кар’єра «підняла» вас із другого поверху на третій. Щось змінилося? - Коло повноважень інше. У голови адміністрації – це виконання функцій державної влади, а також виконання делегованих обласною радою повноважень у сфері регіональної політики.

- У вас було своє «шосте грудня» у 2014 році (штурм активістами будівлі ОДА – авт.) – ще одна річниця... - «6 грудня» було і в багатьох інших містах України… То був час такий... Коли я повертався з Києва після співбесіди в Адміністрації президента, не знав, що буду призначений головою Вінницької облдержадміністрації. Мене там запитали: «Повернетесь головою адміністрації?» А я ж був у Томашполі головою адміністрації, а потім головою райради. Я сказав: «Хотілося б попрацювати, аби не сказали, що в кущі ховаюсь». І от коли повертався, їхав за кермом, мене почали вітати із призначенням головою облдержадміністрації, от лише тоді я зрозумів… Я ж думав, що повертаюсь в район. Я прийшов не на тепличні умови, і не в казковий час на цю посаду. - Чи дякуєте Петрові Порошенку? - З іменем Порошенка пов’язано дуже багато навколо моєї фігури. Дехто з ваших колег називав мене «порохоботом». Я представляв державу, законність і конституційність. Моя позиція все життя була центристською. І вона завжди базувалася на принципах демократичного суспільства. Все, що стосується Петра Порошенка – це мій президент. Так, як і Віктор Ющенко, і Леонід Кучма, і Леонід Кравчук… Ну, і сьогодні Володимир Зеленський – це воля народу. Інших стосунків немає. - Чи порозумілись ви з новим головою ОДА Владиславом Скальським? - Я не прихильник таких відносин, які бувають у керівників району – разом на полювання, в сауну... Я розділяю особисте і виконання своїх повноважень. Усе, що стосується утиску моїх повноважень як посадовця представницького органу, повірте, я не мовчав, не мовчу і не буду. Щоправда, я прибічник того, щоб це робити за зачиненими дверима, а не так, як було в моєму житті не один раз, коли за зачиненими дверима посадовці домовляються про одне, а потім, вийшовши з кабінету, роблять по-іншому… І з Коровієм, і зі Скальським у мене рівні робочі відносини.

ГОЛОСУВАННЯ ДВОМА ПАЛЬЦЯМИ - Лунають звинувачення, що сесії перетворюються на піар депутатів. Адже проблемні питання можна було б обговорити в комісіях, а в залі засідань працюють біля мікрофонів під телекамерами… - Третій рік поспіль ми в трійці найпрозоріших обласних рад. Ми першими в Україні розробили положення про конкурсний відбір керівників комунальних підприємств. Аж потім з’явилися зміни до Закону про культуру, про освіту, постанова Кабміну про організацію конкурсів у галузі медицини… До речі, ми здаємо свою каденцію із новою системою голосування. 17 грудня – чергова сесія. Депутати голосуватимуть двома пальцями – їх треба тримати, не відпускаючи, під час звукового сигналу. Якщо забрав палець – один чи другий, то не буде зарахований голос. Після Київської міської ради ми другі в Україні в такий спосіб боротимемося із кнопкодавством. Окрім того, ще економія на папері – матеріали до сесії віднині на електронних носіях – планшетах. Готуємо фундамент для наших наступників. Повертаючись до того, як працюють депутати: жодного разу не було такого, щоб не прийняли бюджет. Це не говорячи про напрацьовану ідеальну формулу (наскільки це можливо) розподілу переможців конкурсу проєктів територіальних громад – депутати не втручаються. - І зарплату депутатам місцевих рад не платять… - Є стимул попрацювати – молоді люди, в основному, які хочуть щось змінити. Вінницька обласна Рада провела найбільше засідань в Україні – буде вже 41-а сесія за чотири роки. Прийнятих рішень маємо 880 – тут ми на четвертому місці в Україні. А щодо піару, то не можуть усі 84 депутати приїхати на засідання бюджетної комісії. І коли проєкти рішень обговорюють і вносять правки, то інший депутат на сесії встає: «Чекайте, у мене є ще питання…» Як може голова обласної Ради заборонити депутатам висловлювати свою точку зору?! Ми маємо рівні права. Наша робота не є еталоном, проте є прикладом демократичної роботи представницького органу. УСІ СІЛЬСЬКІ РАДИ МАЮТЬ ІНТЕРНЕТ - Децентралізація. Вінницька область – в аутсайдерах. Чому, на вашу думку, громади області неактивно об’єднувались? - Це не до мене. Згідно з постановою Кабміну, повноваження щодо розробки перспективних планів у регіонах були в облдержадміністраціях. Обласні ради наділені тільки функцією затвердження перспективних планів. І от саме у відриві від обласної ради проходила робота щодо формування, а потім голосно обговорювали це на сесії облради. Маємо XXI століття: з телефону можна заплатити комунальні послуги і виплатити кредит. І коли кажуть, що не можна доїхати до центру територіальної громади… Не треба старшим людям туди їхати, а треба, щоб послуга прийшла безпосередньо до маленької громади. Староста сам може на принтері роздрукувати довідку. Тому із децентралізацією послуги стануть ближчими до людей. ВОДА І ЗЕМЛЯ - Обласне комунальне господарство «Водоканал». Проблема із його мільйонними боргами за електроенергію так і висить. Обслуговує водоканал Вінницю, а борги – на області. Чи передасть область підприємство місту? - Три роки тому «Вінницяводоканал» мав 16 дочірніх підприємств у районах. Коли був додатковий ресурс, обласна рада як орган місцевого самоврядування робила усе, аби вирішувати проблеми цього підприємства. Зокрема, і фінансові питання брали на себе, коли районам було непросто. За три роки вже немає жодного дочірнього підприємства «Вінницяводоканалу». Ми залишилися з Вінницею один на один. І сьогодні це лише проблематика стосунків між містом і комунальним підприємством області. Ведемо перемовини, шукаємо варіанти щодо узгоджень пропозицій з передачі.