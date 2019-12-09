На Чернігівщині отруїлися троє дітей, 9-річний хлопчик помер

У селі Стахорщина Новгород-Сіверського району Чернігівщини троє дітей 2005, 2007 та 2010 років народження отруїлися невідомою речовиною й потрапили до лікарні, де найменший помер.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"В с. Стахорщина Новгород-Сіверського району о 15 год. 57 хв. 08 грудня внаслідок вживання невідомої речовини важко отруїлися троє хлопчиків. О 16 год. 30 хв діти у важкому стані були госпіталізовані до реанімаційного відділення Новгород-Сіверської центральної районної лікарні, де один помер", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що двох дітей, які вижили, доправили до обласної дитячої лікарні.

Проводиться з’ясування обставин трагедії, відкрито кримінальне провадження.

За попередньою інформацією, наданою речницею обласної поліції Юлією Ковтун, діти, гуляючи на вулиці, скуштували борщівника й запили його водою з річки.

Як відомо, борщівник - отруйна рослина. Її ворсинки та їдкий сік викликають сильні опіки, нудоту, задуху, підвищення температури, алергічну реакцію, унаслідок чого на тілі залишаються характерні сліди-шрами.