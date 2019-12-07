Трохи мокрого снігу і "плюс": прогноз погоди на найближчі дні

В Україні найближчими днями буде хмарно, проте невеликі дощі пройдуть лише на заході, в Карпатах - з мокрим снігом. Температура від 3 морозу до 9 тепла.

Про це Укрінформу повідомляє Український гідрометцентр.

“8 грудня мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні до 9° тепла”, - йдеться у повідомленні.

Аналогічна погода утримається 9 і 10 грудня: без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні та крайньому заході - до 9°.

11 грудня в Україні пройде невеликий мокрий сніг та дощ, вдень - на Правобережжі. Температура на півдні країни вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 5-10°.

12 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 0-6° морозу, вдень 0-6° тепла.

У Києві 8 грудня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла. По області температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

9-10 грудня у Києві та області без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

У наступні дні, 11- 12 грудня, у столиці та на Київщині також без істотних опадів, лише вночі 11 грудня невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.