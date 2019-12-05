Колапс на одній вулиці: дорога за "глиняною" технологією перетворилася на болото

До мене звернувся голова села Лохово в Мукачівському районі з приводу недоремонтованої дороги за новою супердешевою технологією

Яку вирішили втілити тут в рамках експерименту (а чи планово — хтозна) — пам`ятаєте, я вам писала і виставляла фото про австрійський “болотяний експеримент” три тижні тому.

Експеримент, як ви вже зрозуміли — не вдався, але біда в іншому. Експериментувати вирішили на людях — адже вулиця, 2, 5 км якої “відремонтували” за супертехнологією, є однією із сільських, там живе 12 сімей, які уже три тижні залишаються відрізаними від цивілізації. Чому? А тому, що вулиця непроїзна — в силу того, що її завалили болотом, яке, мокре (ну бо зима і вогко!) так і не перетворилося в тверде покриття, що, в принципі, було неважко спрогнозувати. Люди ходять брудні пішки на роботу, діти в садок і школи, машини лишають хто де поблизу — бо заїхати важко, машини годі відмити, ну й встрягнути можна.

Але це ще півбіди. У вулицю вже три тижні не заїжджає сміттєвоз (причина та ж: бо підрядник не хоче застрягнути), сюди в разу чого не заїде ні швидка, ні інша термінова служба, голова каже, що не дай Бог хто помре із громадян — то навіть не знати, що робити.

Василь Левицький, голова села, говорить, що він особисто, та жителі вулиці Вакарова, яку занесли болотом і зробили непроїздною, уже тиждень оббивають пороги у мукачівській РДА — але наразі проблему на місцевому рівні вирішити не вдалося. В.о. голови РДА Андрій Данканич запевнив, що проблема вирішується — але того, аби вона вирішувалася, не видно, та й коли вирішиться — точно не зазначив.

- Минулого тижня підрядник ще трамбував вулицю, але у ніч з неділі на понеділок підрядник забрав усю техніку, каток — і як вітром здуло. Та й той каток не міг зробити нічого вже на дорозі, бо він уже минулого тижня, коли йшов дощ, не вкатував глину — вона просто налипала і тяглася за ним. Якщо експериментувати — то таке треба було робити влітку.

Нас як сільську раду не запитували, чи хотіли б стати учасниками такого дорожнього експерименту — на вулицю просто три тижні тому нагнали техніку і почали роботи, на другий день до мене прийшов екс обласний депутат Андрій Сербайло, який від області керував процесом разом із підрядником австрійською фірмою, з проханням допомогти із наданням техніки для розрівнювання та трамбування глини, яку вони вже завезли на вулицю. Зараз цей депутат не реагує на наші прохання завершити процес і зробити вулицю знову проїзною.

Підрядник ще минулої п'ятниці обіцяв людям на вулиці завезти поверх глини відсів — але в неділю вночі забрав техніку і його як вітром здуло.

Зі слів голови, люди розлючені і обіцяють, що коли до понеділка на цей дорожній колапс не буде реакції обласного керівництва (якщо районне вирішити не в змозі) — замовлять грейдер і просто зсунуть цю глину з тої вулиці на проїжджу частину, якою на роботу добирається весь кущ — до траси, що веде на Мукачево чи на Ужгород. "Якщо ми не можемо їздити, хай усі потерплять" - кажуть.

Відтак, ми просимо обласну владу зреагувати на ситуацію і виправити її якнайскоріше, сказав Левицький.

Дорога, яку ремонтували за “глиняною” технологією, не комунальна — вона належить обласному автодору, додає голова села.

Ну я від себе теж додам — шановні можновладці, якщо ви хочете експерментувати, робіть це біля своїх дворів та будинків. А якщо бачите, що експеримент не вийшов — загладьте ситуацію. Не треба вважати людей за бидло і ставити перед фактом тільки тому, що вони живуть в селі і за замовчуванням мовчки стерплять. Ми з вами живемо в ХХІ столітті, і в селах давно не їздять на возах

Ось фото "дороги", зроблені в неділю до снігу і те, як вона виглядає зараз.

Дорога, яку ремонтували за “глиняною” технологією

Тетяна Когутич, Fb