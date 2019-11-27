Обов'язки директора "Електроважмашу" виконуватиме депутат Запорізької облради
Укрінформ
Кабінет міністрів на закритому засіданні призначив в.о. генерального директора ДП "Завод "Електроважмаш" депутата Запорізької обласної ради Віктора Буська.
Про це сам Бусько повідомив у Facebook.
"Я офіційно призначений в.о. генерального директора харківського заводу "Електроважмаш" - відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України", - написав Бусько.
38-річний Бусько - депутат Запорізької обласної ради від партії "Опозиційний блок". Раніше він був директором підприємства "Запоріжвогнетрив" (входить до групи "Метінвест").
Як повідомлялося, група DCH Олександра Ярославського заявила про свою готовність узяти участь у приватизації державних підприємств "Електроважмаш" і "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в разі, якщо уповноважені органи влади ухвалять відповідне рішення.
Фото: spetm.com.ua