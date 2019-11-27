Обов'язки директора "Електроважмашу" виконуватиме депутат Запорізької облради

Кабінет міністрів на закритому засіданні призначив в.о. генерального директора ДП "Завод "Електроважмаш" депутата Запорізької обласної ради Віктора Буська.

Про це сам Бусько повідомив у Facebook.

"Я офіційно призначений в.о. генерального директора харківського заводу "Електроважмаш" - відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України", - написав Бусько.

38-річний Бусько - депутат Запорізької обласної ради від партії "Опозиційний блок". Раніше він був директором підприємства "Запоріжвогнетрив" (входить до групи "Метінвест").

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Як повідомлялося, група DCH Олександра Ярославського заявила про свою готовність узяти участь у приватизації державних підприємств "Електроважмаш" і "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в разі, якщо уповноважені органи влади ухвалять відповідне рішення.

Фото: spetm.com.ua