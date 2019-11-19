Смертельна ДТП на Тернопільщині: лоб у лоб зіткнулися бус та легковик

Двоє людей загинули, а четверо потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася зранку на Тернопільщині.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«19 листопада близько 9-ї ранку на автодорозі Доманово-Ковель - Чернівці - Тереблече не розминулися бус та легковий автомобіль. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Volkswagen Crafter», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент автопригоди в салоні Mercedes перебувало п'ятеро людей. Двоє з них загинули в результаті удару, трьох доправили до лікарні. Госпіталізували до медзакладу і водія Volkswagen.

Причини автопригоди та небезпечного маневру встановить слідство.

Сьогоднішній факт ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: tp.npu.gov.ua