Під Києвом потяг збив чемпіонку України з боксу

У селі Тарасівка Києво-Святошинського району під колесами потягу загинула 18-річна дівчина, яка переходила через колію в навушниках.

Про це повідомляє Національна поліція.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від випадкового свідка про те, що в селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив людину. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що 18-річна загибла мешканка села Тарасівка пізно ввечері вийшла з аптеки та попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи у навушниках, і не почула наближення потягу, який рухався з Києва у бік Фастова. Дівчина загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

За даними ЗМІ, загиблою виявилася чемпіонка України з боксу Аміна Булах. Спортсменка з Кропивницького була чемпіонкою України. У вересні Булах завоювала бронзову медаль на молодіжному чемпіонаті Європи в Софії.