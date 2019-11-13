На Харківщині демонтували погруддя Чапаєву, яке вже зносили активісти

У селі Верхньоводяне Близнюківського району на Харківщині місцева влада демонтувала погруддя Чапаєву.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков.

«Після звернення нашої організації сільська рада прийняла рішення про демонтаж і виконала його. У 2014 році погруддя Чапаєву вже зносили, проте фактично за ініціативи місцевої влади погруддя відновили – це було ще до набрання чинності закону про декомунізацію», - розповів Поздняков.

За його даними, в Харкові та області залишилося ще кілька десятків об’єктів, які підпадають під дію закону, - це пам’ятні меморіальні дошки на честь діячів комуністичного режиму, зображення серпа та молота на фасадах будівель, оздоблення кількох станцій харківської підземки тощо.

Фото Вадима Позднякова