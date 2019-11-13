Лагідний листопад: українцям обіцяють до +18°

В Україні 14 листопада вдень очікується від 8 до 13° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"14 листопада в Україні мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень в більшості західних областей невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у західних та південних областях вночі 5-10°, вдень 11-16°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 14 листопада мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

У столичному регіоні у четвер також хмарно, але без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

15-16 листопада в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, 15 листопада у східних, Херсонській та Запорізькій областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях та на півдні країни вночі 4-9°, вдень 10-15°, на Закарпатті та Одещині до 18°; на решті території вночі 0-5° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 2° морозу, вдень 8-13° тепла.

У Києві і Київській області 15-16 листопада також хмарно, але без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.

17- 18 листопада в Україні буде без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, на заході країни 1-7° тепла; вдень 6-12°, на Закарпатті до 16°.

У Києві і Київській області 17- 18 листопада без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.