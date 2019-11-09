Українцям на вихідні обіцяють дощі, тумани та до +21°

В Україні у суботу місцями пройдуть дощі, температура до 18°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Вдень місцями на півночі країни невеликий дощ, на решті території без опадів. У Карпатах, південних та східних областях вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура 13-18°, в південній частині до 21°; на півночі Лівобережжя 9-14°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу невеликий дощ (вдень місцями). Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура 15-17°, на Київщині 13-18°.

Згідно з прогнозом, 10 листопада без опадів, лише в Карпатському регіоні, вдень у більшості західних областей дощ. 11 листопада у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у східних та західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° (11 листопада на заході 7-12°); на решті території вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°, вдень 13-18°, на півдні країни до 21°, 11 листопада у північних областях 10-15°.

На Київщині 10 листопада опади не очікуються, 11 листопада - невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 10 листопада 13-18°, 11 листопада 10-15°.