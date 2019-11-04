До +20° і дощі - синоптики прогнозують "грибний" тиждень

У вівторок у більшості областей пройде невеликий дощ, уночі у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі 7-12°, у східних областях 4-9° тепла, вдень 13-18°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у більшості областей, вдень у східній половині країни та на Закарпатті невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, у східних областях 4-9° тепла, вдень 13-18°, на Одещині та Миколаївщині 20-22°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок також уночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 10-12°, вдень 15-17° , на Київщині вночі 7-12°, вдень 13-18° .

Згідно з прогнозом, 6 листопада у західних областях помірний (вночі на Закарпатті та в Карпатах значний) дощ, у північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 5-10° тепла, на півдні та заході країни до 13°; вдень 14-19°, у південній частині 17-22°, на крайньому заході 8-13°.

7 листопада вночі в Карпатах, вдень в західних, північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ, на решті території без опадів; температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на решті території вночі 7-12°, вдень 14-19°.

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Вітер в Україні 6 листопада переважно південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, 7 листопада південно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині 6 листопада місцями невеликий дощ; температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°; вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. 7 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; вітер південно-східний, 5-10 м/с.

8-9 листопада прогнозується в західних, північних та центральних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура 8 листопада вночі 2-8°, вдень 8-14°, 9 листопада вночі 5-11°, вдень 11-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 14-20°.

У столичному регіоні 8-9 листопада очікується місцями невеликий дощ. Температура 8 листопада вночі 3-8°, вдень 8-13°, 9 листопада вночі 5-10°, вдень 11-16°.