В Україну йде весняне тепло - обіцяють до +21°

У ніч на понеділок, 4 листопада, в більшості областей України пройдуть дощі, але вдень буде по-весняному тепло - до +18°

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"4 листопада хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, на решті території без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на Закарпатті та Одещині до 12° тепла, у східних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень 13-18° тепла, в південних областях до 21°, на крайньому сході країни 7-12° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 4 листопада хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

У Київській області завтра очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

5 листопада вночі в Україні, вдень на Лівобережжі та на крайньому заході невеликі, місцями помірні дощі; температура вночі 8-13°, на сході та заході 5-10° тепла, вдень 12-17°, на півдні до 21°.

6 листопада у західних областях помірний, в Карпатах значний дощ, у північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 5-10° тепла, на півдні до 13°; вдень 14-19°, у південній частині місцями 21-23°, на крайньому заході 9-14°.

Читайте також: Німецькі фермери і екологи судяться з урядом через глобальне потепління

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, 6 листопада в Карпатах 25-30 м/с.

У Києві та столичному регіоні 5-6 листопада хмарно з проясненнями. 5 листопада вночі невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 8-13° тепла, вдень 12-17°. 6 листопада місцями невеликий дощ; температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі 5 листопада та вдень 6 листопада пориви 15-20 м/с.

7- 8 листопада у західних, північних та більшості центральних областей часом невеликий дощ, температура вночі 3-9° тепла, вдень 8-14°; на решті території переважно без опадів, температура вночі 7-13°, вдень 12-18°, у південній частині до 21°.

У Києві та Київській області 7- 8 листопада часом невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.