Чи повернеться Нью-Йорк у Донецький степ?

Чи повернеться Нью-Йорк у Донецький степ?

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Укрінформ
У Донецькій області аж до середини минулого століття існувало селище з такою назвою

Питання стоїть саме про повернення, а не створення якогось нового… «мегаполіса». Адже в Донецькій області вже існувало поселення з такою назвою аж до середини минулого століття, аж поки президія Верховної Ради УРСР не перейменувала селище міського типу Нью-Йорк Дзержинського району Сталінської області на Новгородське. Ну, не могло ж сусідити на адміністративних «скрижалях» і мапах ім’я генія всіх часів із назвою всесвітньої буржуйської столиці!

ЄВРОПА НА КРИВОМУ ТОРЦІ

Отже з 19 жовтня 1951 року колишнє менонітське поселення на річці Кривий Торець отримало назву… теж не зовсім тутешню. Хтось скаже, що й Нью-Йорк якось не теє – і буде не зовсім правий. Донбас кінця ХІХ – початку ХХ століть багато хто називав «Новою Америкою». З огляду як на нашестя різного люду з усього світу – так і на промисловий бум у регіоні того періоду. Це давало широченні можливості для майже вільного розвитку території. Зрештою, якщо тут до 1924 року існувала Юзівка, названа на честь британця – чому не міг поруч постати Нью-Йорк? Він і постав…

Як населений пункт сучасне Новгородське було засноване ще раніше – десь наприкінці XVIII століття. Знавці пригадають, що приблизно в ті часи «вража баба Катерина» запросила до поселення на півдні своєї держави протестантських сектантів – менонітів. Так воно й було, але до Донеччини переселенці дістались десь на століття пізніше – коли власниця цих земель, генеральша Ігнатьєва, продала понад 32 тисячі десятин колонії, що розташовувалась на Хортиці. Пам’ятаєте: «І на Січі мудрий німець картопельку садить»? Ото вони самі і є.

Кажуть, генеральша не продешевила – отримала від тих німців 929 тисяч золотих рублів. Як нашкребли майже мільйон працелюбні покупці, можна лише здогадуватись. Але таки нашкребли – і стали підмурівком для розбудови промисловості на території за безпосередньої участі саме німецького капіталу.

Млин Унгера
Млин Унгера

Піонером у цій справі став засновник першого парового млина німець Унгер. За однією з версій, саме він став ініціатором зміни назви поселення на Нью-Йорк. Мовляв, здійснив подорож у Штати і так захопився побаченим, що, повернувшись додому, подав клопотання про перейменування селища, де жили працівники його млина (капітальна чотириповерхова будівля млина й досі вивищується посеред старої частини Новгородського). Але існує й інша версія. У 1894 році інший німець, Якоб Нібур, заснував у колонії завод з виробництва сільськогосподарської техніки. Чи їздив він до Америки, наразі невідомо, зате з подорожі Європою привіз на Донеччину красуню-американку. А щоб дружина не сумувала, назвав свої володіння так само, як і найбільше на її батьківщині місто.

Історія мовчить щодо емоційного стану місіс Мері Нібур у майбутньому. Можна лише стверджувати: степовий Нью-Йорк розвивався не меншими темпами, ніж його заокеанський тезка. Досить сказати, що тут брати Хамм встигли звести триповерховий магазин, на одному з поверхів якого розмістили чи не найбільшу в Катеринославській губернії книгарню. Мешканець Нью-Йорка барон Евальд Марія Енс розбив на схилах гори щось середнє між центральним парком культури і відпочинку та ботанічним садом. Тут із 1895 і аж до часу більшовицького заколоту росло більше сотні рідкісних дерев і кущів. Але потім більшовики так господарювали, що більшість із тих дерев довелося порубати на дрова задля опалення, а барона, який здумав протестувати проти такого варварства, поставили до стінки. Як, власне, і Генріха Хамма, який висловив невдоволення наказом комісарів кардинально змінити асортимент книгарні…

ЛИСТИ ДО НЕЗНАЙОМЦЯ

Про існування Новгородського я почув у зв’язку з подіями 2014-15 років. Але коли наш автобус повернув з траси убік селища – збагнув, що тут мені вже довелось побувати в доісторичному 1990 році, на місцевому фенольному заводі. Просто завод тоді звався Дзержинським, от у Дзержинськ (нинішній декомунізований Торецьк) я і їздив тоді у відрядження. Де там адміністративні межі між містом і селищем – не цікавився, орієнтувався на труби й ректифікаційні колони підприємства. І от ті самі колони побачив знову...

Поїздку Донбасом два десятки журналістів з усієї України (серед них і автор цих рядків) здійснювали за «Програмою ООН із відновлення та розбудови миру». Це доволі зручно – господарі самі готують для гостей інформацію про свої проблеми й перемоги, а також про соціально-економічний стан своїх міст і селищ. Того дня (одного з восьми) ми, крім Новгородського, відвідали Авдіївку і маленьку частину Торецька – одну-єдину українську школу. Та оскільки про Авдіївку ЗМІ розповідають майже стільки ж, скільки про Станицю Луганську, а Торецьк постійно згадують у зв’язку з проблемами водопостачання величезної Донецької агломерації – спробую трохи підправити баланс. Зосереджусь на Новгородському. Тим більше – воно того варте. Принаймні, мене селище приємно здивувало.

Характерно, що секретар селищної ради Тетяна Красько почала свою розповідь про Новгородське не з матеріальних проєктів, що реалізуються або вже реалізовані з міжнародною допомогою, а з вистави, яку підготувала Ольга Данилюк:

– Сюжет із проєкту 2017-18 років. Вистава, що має назву “Листи незнайомому другу з Нью-Йорка”. Режисер вистави - Ольга Данилюк. Вона знайома з волонтерами, які в 2014-15 рр. працювали в Новгородському, і ті розповіли їй історію, як у 2015 році вони побачили під обстрілами дітей, що маланкували. Увечері. І це стало основою сюжету. Коли вона познайомилася з історією селища, з’явилась така назва. У виставі брали участь діти – старші школярі 14-17 років. Найцікавіше, що коли працювали над виставою, ми над цим не замислювались, та коли поїхали на гастролі (у Києві, в Одесі, Харкові, Житомирі, Дніпрі), я збагнула, що все, що вони грали – вони пережили особисто ще зовсім дітьми.

Діти самі писали п’єсу (нам показали промо-ролик вистави). Це було ще й перше знайомство селища з Програмою відновлення й розбудови миру ООН. Між іншим, автор тексту й музики пісні, яка прозвучала у промо-ролику – це той самий хлопець, який її виконував.

ФІНАНСОВІ РОМАНСИ

А тепер про сумне. Якось так склалося, що у 2017 році Новгородське позбулося двох третин надходжень до селищного бюджету. Якщо у 2016 році вони складали понад 4,3 млн грн, то вже в 2017-му від них залишилось трохи більше 1,4 млн.

– Теперішній бюджет дозволяє фінансувати одну (!) програму.

Це при тому, що тут живе близько 12 тисяч люду, а під час війни обстрілами пошкоджено 160 будинків (з них три – цього року). До всього додаються негаразди з водопостачанням – влітку 2019-го селище через борги залишалось без води 70 (!) днів. І таке інше. То що? Опускати руки і скаржитись усьому світові? Чи шукати вихід?

Вихід знайшли. У цій царині мої пізнання близькі до нульових, але, здається, такої кількості проєктів за участі донорських організацій сьогодні не реалізовує жодна громада. Принаймні, така сама за величиною, як Новгородська. Тут і міжнародні спонсори, і вітчизняні. Причому найбільше програм (7 + 1) реалізується у співпраці з вітчизняним «Метінвестом» Ріната Ахметова. Пояснення цьому просте: з 2008 року фенольний завод (ТОВ «НВО «Інкор і Ко») став підрозділом «Метінвест холдингу». А в цієї структури турбота про умови життя своїх працівників не на останньому місці. Можу судити на прикладі свого рідного селища.

Ну, і самі люди, керуючись тезою про те, що порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих, демонструють вражаючу здібність до самоорганізації:

– Якщо в стотисячному місті Торецьку створено до десятка ОСББ, то в нас їх – уже сотня. А взагалі в селищі 101 багатоквартирний будинок, – зазначила Тетяна Красько.

До речі, про воду. Як у кожного хімічного підприємства, у фенольного заводу є власні відстійники, що містять чималий такий «букет» отруйних речовин. Пару точних влучань у дамбу – і без питної води залишиться регіон із півторамільйонним населенням. А якщо вибухне якась установка під час переробки коксохімічної сировини – приблизно такій же кількості людей не стане чим дихати. Можливо, саме тому, стверджують у Новгородському, жодної міни не впало на ці об’єкти. Тим більше, що отрута, потрапивши у води Кривого Торця, потече з ними далі – в Сіверський Донець, потім у Дон – а там і до Азова недалеко…

ЧИ НАВАЖАТЬСЯ ОБСТРІЛЮВАТИ НЬЮ-ЙОРК?

Як доказ існування у краї на початку ХХ століття Нью-Йорка, нам продемонстрували мапу відповідного періоду. Все точно: поряд із Нью-Йорком – станція Желѣзная, трохи східніше – Горловка й Никитовка. А на південний захід – Кронштадтъ. Звідки в степу взялося «коронне місто» – гадки не маю; знаю лише, що воно сьогодні є частиною Новгородського.

– Коли йшла декомунізація, – поділилась цікавим фактом Тетяна Миколаївна, – ми питали в людей, чи не варто нам перейменуватись знову на Нью-Йорк? Який буде резонанс, скажімо, в публікації «Знову обстріляли Нью-Йорк»?

Тоді новгородці не надто схвально поставились до ініціативи з перейменування. Сьогодні вони все більше схиляються до протилежної думки.

Що стосується Желѣзной, то цей закуток Новгородського й досі звуть «посьолок Железний». І вулиця Желізна там проходить. А на тій вулиці – школа №18. Ця школа розташована усього за 4 кілометри від лінії вогню, і на її подвір’я не раз і не два падали снаряди терористів. Однак заняття в школі не припинялись жодного дня. До речі, Тетяна Красько до обрання секретарем селищної ради працювала в ній вчителем історії.

Ольга Сосова
Ольга Сосова

На фасаді будівлі цеглою викладена дата: «1961 рік». Однак архітектурні її особливості свідчать, що побудована вона зовсім в іншу епоху. Директорка Ольга Сосова підтвердила: школі справді вже 105 років. Із них 20 років викладання тут ведеться українською. Вона й сама тут навчалась. Не сказати б, що 18-та - це щось виключне: школа як школа, хіба що українознавчий музей тут особливо розкішний у порівнянні з тими, які останнім часом створені у багатьох навчальних закладах. Та як згадаєш, що експонати збирали у прямому сенсі під ворожим вогнем… Причому ворожий він саме до українства.

Наступним об’єктом стала… гора. Ну, точніше, пагорб, який метрів на 50 піднімається над селищем із західної сторони. Звідси в усій красі постає старовинне (як для нашого краю) поселення – з непрацюючим млином Унгера, з православною церквою, зведеною на фундаменті менонітської кірхи. Багато будиночків криті черепицею, що вироблялась на чотирьох цегляних заводах німецької колонії. Але не вони були головним видовищем. З гори відкривалась панорама зовсім недалекої звідси Горлівки.

На горі до нашої делегації приєднався селищний голова Новгородського Микола Ленко, і ми з ним легко посперечались. Мені здалося, труби й газгольдери заводу, силует якого вивищувався над окупованим містом, належать знаменитому «Стиролу»; голова в цьому сумнівався, але яке це може бути інше підприємство, – сказати не зміг. Та як би там не було, а всі ті труби тепер стоять мертвими. Мені ж «Стирол» запам’ятався вічно оповитим димами.

Микола Ленко
Микола Ленко

Мертвечиною нині тхне від того «рускава міра».

ПАРК СТАЛІНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Передостаннім пунктом візиту до Новгородського був місцевий парк. Типові для промислових містечок двоповерхівки з каменю-дикуна не віщували несподіванки, хоча в глибині одного з дворів побачив якусь ніби сліпучо-білу скульптуру. Але черговий поворот – і… Справа – напівкруглий будиночок з маленькими віконцями і двома однаковими дверцятами по боках. Спитав у когось із місцевих, що це за витвір архітектури – і раптом почув насмішливе: «Та то колишня вбиральня». Очевидно, коли зводили житла для працівників заводу (як на мене – ще до більшовицького заколоту, однак Тетяна Миколаївна стверджувала, що в часи сталінської індустріалізації), централізованого водовідведення тут ще не освоїли.

Трохи далі стоїть клуб фенольного заводу… І знову на фасаді рік – 1950, але архітектурні рішення явно з того, втраченого, минулого. Є така підозра, що після Другої світової війни реставрували руїни і в 50-му наліпили більш «ідеологічно витриману» дату.

Від клубу до парку ведуть сходи, і на верхній сходинці гостей зустрічала юна скрипалька. На жаль, не запам’ятав, який саме класичний твір вона виконувала, але ж класика… у робітничому селищі… на лінії вогню! Причому гра була професійною, як на мої вуха.

Ну, а коли піднявся сходами – отетерів. Бо це був парк мого раннього дитинства. Тільки не занехаяний, такий, як можна подекуди ще зустріти, а як новенький. З фонтаном, а головне – зі скульптурними композиціями, які традиційно прикрашали наші парки в ту епоху: героїня казки Шарля Перро, на яку вже облизується сірий вовк; щасливий батько, одягнений за тодішньою модою, тримає на плечі не менш щасливу доньку.

Правда, вздовж доріжки – бюсти класиків російської літератури – Пушкін, Маяковський, Горький…

«Совок», скажете? Мабуть, хоч у 50-ті роки минулого століття ще творили митці (а також інженери, науковці, педагоги), виховані до-більшовицькою добою. Звичайно, багато їх втекло за кордон, багатьох винищили. Але ж ті, що вижили, щось же зберігали у свої душах – і втілювали збережене там, де було можливо. А от коли й вони зійшли зі сцени, тоді й почався справжній лютий «совок».

"...Чуєш, сурми заграли?"
Гірко, товариші
Гірко, товариші

Так що претензії до людей, які витрачають час і кошти на цей парк, може, й не варто висувати. Тим більше, що і клуб, і парк – то власність фенольного заводу, тобто, врешті, – Ріната Ахметова.

А от те, що може зробити місцева влада в плані збереження культурної спадщини Нью-Йорка, вона робить. Разом із громадськими організаціями і за допомоги спонсорів. Зокрема тут уже майже відновили історичну будівлю, що належала місцевому підприємцю Аарону Тіссену (у що не вірили навіть самі спонсори). Тепер у відреставрованому будинку збираються розмістити Соціальний Хаб «Історико-культурний центр «Український Нью- Йорк». Воно, може, не Маріїнській палац у Києві і не витвір архітектури в стилі модерн, якими пишається Харків – але все ж не останній зразок провінційної архітектури...

* * *

Останнім об’єктом у Новгородському, до якого ми завітали, був кафетерій “Нью-Йорк”, створений за підтримки Програми відновлення та розбудови миру ПРООН і уряду Польщі. Кафетерій у доброму стані – очевидно, новгородці тут охоче проводять час. Що є доброю ознакою повернення селищу старої назви.

І хай тоді той, заокеанський, Нью-Йорк спробує відмовчатись, коли наш обстрілюватимуть російські терористи.

Михайло Бублик, Сєверодонецьк

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