Пожежа у таборі "Вікторія": потерпілі вимагають майже чотири мільйони компенсації

Одеська міськрада вже надала допомогу родинам дітей, що загинули під час пожежі у таборі "Вікторія" - по 200 тисяч гривень, а також допомогу на поховання - по 150 тисяч. Іще по 20 тисяч гривень надано постраждалим внаслідок пожежі.

Таку заяву представник юридичного департаменту Одеської міськради Віталій Юраш зробив у Київському райсуді Одеси, що розглядає цивільні позови потерпілих про відшкодування матеріальної і моральної шкоди за порушення вимог протипожежної безпеки у комунальному закладі "Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс Вікторія", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одеська міськрада вже надала багатомільйонну допомогу родинам загиблих: виділено кожній з родин по 200 тисяч гривень, а також допомогу на поховання - в розмірі 150 тисяч і по 20 тисяч гривень - постраждалим внаслідок пожежі", - сказав Юраш.

Також він додав, що ексдиректор табору Петрос Саркісян не є посадовцем міськради чи її виконавчих органів, і сам має нести відповідальність за порушення правил протипожежної безпеки, якщо суд визнає його винним.

Саркісян також заперечив проти задоволення позову і запропонував потерпілим "пред’явити свої позови щодо компенсації шкоди художньому керівнику танцювального колективу "Адель" Тетяні Єгоровій", яка, на його думку, винна у пожежі. Нібито вона залишила в своїй кімнаті увімкненим електрокип’ятильник, що розплавився і міг стати джерелом займання.

"37 родин потерпілих внаслідок пожежі у комунальному оздоровчо-спортивному комплексі "Вікторія" просять суд задовольнити подані вимоги про відшкодування відповідачами - Одеською міськрадою, департаментом освіти і науки, ексдиректором закладу Петросом Саркісяном та адміністрацією КЗ "Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія" - матеріальної та моральної шкоди в розмірі 3 мільйони 900 тисяч гривень. Пакет документів, які підтверджують заподіяну позивачам шкоду, суду надані", - повідомив адвокат Стоянов, що відстоює інтереси групи родин, діти яких перебували у "Вікторії" під час нічної пожежі.

Як повідомлялося, 18 жовтня суд заслухав також позов до Одеської міськради з боку Одеської облпрокуратури, яка виступила позивачем в інтересах потерпілих від пожежі родин і вимагає стягнути з ексдиректора КЗ "Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія" Саркісяна 7 мільйонів 593 тисячi гривень.

Під час нічної пожежі 15 вересня 2017 року в одному з корпусів дитячого комплексу "Вікторія" загинули троє дівчат - вихованки танцювального колективу "Адель" - Соня Мазур, Сніжана Арпентьєва та Анастасія Кулініч. Суд уже визнав винною у скоєнні злочину старшого вихователя табору "Вікторія" Наталю Цокур (Янчик).

Також було взято під варту ексдиректора комплексу Петроса Саркісяна, якому слідством інкриміновано порушення правил протипожежної безпеки в дитячому таборі, що призвело до пожежі й загибелі дітей. Суд оголосив підозру й ексначальнику та інспектору Київського райвідділу ДСНС Валерію Дьяченку та Леоніду Бондарю, директору будорганізації Станіславу Чернишову, що є відповідальним за спорудження дерев'яних корпусів "Вікторії", та колишньому віцемеру Одеси Зінаїді Цвірінько.