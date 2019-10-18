На Миколаївщині виготовлятимуть кераміку в ольвійському стилі

У селі Лупареве на Миколаївщині планують відродити старовинне українське ремесло – гончарство, при цьому у своїй роботі хочуть дотримуватися ольвійського стилю кераміки.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів місцевий художник, гончар, викладач, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Сергій Глушко.

"За кошти Галицинівської ОТГ, куди входить наше село, придбали два електричні гончарні круги та однофазну піч для обпалу виробів. Тепер маємо все необхідне, щоб навчати дітей гончарству. Але у планах громади є і навчання дорослих, тож у перспективі це може стати справжньою гончарською артіллю. Стосовно асортименту, то я вважаю, що насамперед треба мати за зразок традиційні українські вироби: глечики, макітерки, мисочки, ще один напрям - кераміка в античному стилі. І тут важливо не просто копіювати вироби античних майстрів з Афін або Салонік, а притримуватися саме ольвійського стилю. Адже в Ольвії кераміка була добре розвинута і набула певних канонів", - повідомив Глушко.

На Миколаївщині взялися за відродження гончарства / Фото: Алла Мірошниченко

Саме він є ідейним натхненником цієї справи, досконало володіє професією і намагається залучити до неї якомога більше людей. Глину для виробів привозять зі Слов'янська, оскільки місцева має домішки вапняку, що може викликати подразнення шкіри.

На запитання, що саме спонукало його зайнятися гончарством, Глушко відповідає, що його надихнули вплив місцевої природи та сусідство з Ольвією, де свого часу процвітало це ремесло. Варто зазначити, що Лупареве розташоване на лівому березі Бузького лиману. Якщо стати обличчям до води, то на протилежному боці можна побачити руїни стародавньої Ольвії.

"Гончарство – це моя мрія з дитинства. Ще хлопчаком знаходив на березі черепки, переважно ольвійських амфор, серед них були і витвори мистецтва. У 1991 році став членом спілки майстрів народного мистецтва України. Згодом взяв учнів і почав їм передавати ази цієї неповторної професії. Потім викладав в університеті ім. Сухомлинського у Миколаєві. Але у місто їздити далеко. Тому зараз перейшов на роботу до нашого клубу, де навчаю дітей гончарства і малювання", - розповів майстер.

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Глушко стверджує, що розгадав секрет "античного лаку". Ним покривали вироби в стародавній Ольвії, і він був таким стійким, що ці вироби й досі мають привабливий вигляд. "Можна сказати, що це звичайна глина, але сама технологія приготування лаку потребує спеціальної печі, яка працює на дровах, а не на електриці. Це трохи схоже на сучасну порцеляну", - зазначив майстер.

Він додав, що гончарська артіль, яку тут планують створити в межах програми професійного перенавчання, повинна орієнтуватися на ручну роботу.