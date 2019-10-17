У Дрогобичі знайшли поховання жертв НКВС

У Дрогобичі на вул.Стрийській, біля колишньої в'язниці НКВС, виявлено поховання людей, які, за припущенням, були розстріляні в 1940-х роках.

Про це йшлося сьогодні на брифінгу пошуковців, повідомляє пресслужба Дрогобицької міської ради.

"На території саду, де з 15 жовтня фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» проводять пошуково-ексгумаційні дослідження, вже знайдено останки 16 осіб з виявлених 13 захоронень. Фахівці та історики передбачають, що цих осіб було вбито у 1939-1941 роках або після 1944-го року", - йдеться у повідомленні.

Висновки дослідників ґрунтуються на тому, що у черепах наявні кульові отвори в потиличній частині. З огляду на хаотичність розташування останків, фахівці припускають, що захоронювали тіла вночі у кілька етапів. Також виявлено рештки взуття, одягу та кулі від зброї, якою у ті часи користувалися НКВДисти.

У Дрогобичі виявили нові захоронення жертв політичних репресій НКВС / Фото: https://drohobych-rada.gov.ua

Директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета зазначив, що за фактом злочину до місцевої поліції скеровано звернення про відкриття кримінального провадження. Останки мають оглянути експерти.

Пошукові роботи триватимуть ще декілька тижнів. Їх проводять на підставі звернення Дрогобицької міської ради та активних громадян міста.