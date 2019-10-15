Режисер Леонід Павловський оголосив голодування

Одеський кінорежисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Леонід Павловський 15 жовтня оголосив голодування і вимагає міжнародного аудиту діяльності інвестора Одеської кіностудії.

Про це Павловський повідомив у Facebook.

"Я, Павловський Леонід Ілліч, кінорежисер-постановник, Заслужений діяч мистецтв України, повідомляю, що з 15 жовтня розпочинаю голодування на знак протесту проти того, що півтора десятиріччя коїться з перлиною українського національного мистецтва – Одеською кіностудією художніх фільмів. Метою цієї акції ставлю примушення до скликання міжнародної об'єктивної комісії з розслідування злочинів, що були скоєні під час акціонування студії та у всі подальші роки, спрямовані на знищення ОКХФ за схемою акціонування – банкрутство – приватизація, для подальшого продажу території та майна колишнього успішного підприємства", - написав Павловський.

Він наголосив, що Фонд державного майна неодноразово вказував "на протиправні дії керівництва студії та невиконання інвестиційних зобов’язань інвестором".

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Кінорежисер нагадав, що в 2004 році вже оголошував голодування, коли попри заборону, згідно з Конституцією, зміни форм власності держпідприємств культури та мистецтва було розпочато протиправне акціонування кіностудії. "Тоді міністр культури Юрій Богуцький пообіцяв припинити ці заходи та ініціювати надання Одеській кіностудії звання «Національна», що унеможливило б знищення студії... П’ятнадцять років тому ... я погодився призупинити голодування, залишаючи за собою право відновити її, якщо стан не покращиться. З тої пори становище студії дійшло до краю", - заявив режисер.

Кінорежисер запропонував "належним чином провести неупереджений, об’єктивний аналіз п’ятнадцятирічної діяльності ЗАТ та ПАТ «Одеська кіностудія» та зробити не демагогічні, а об’єктивні висновки з організаційними наслідками".

Як повідомляв Укрінформ, у 2011 році Верховна Рада ухвалила закон "Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства "Одеська кіностудія".

Проте, 3 жовтня 2019 року ВР ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (проєкт № 0896) у другому читанні та в цілому. Як пояснила заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, у ньому визначено поняття та особливості правового статусу державних кіностудій. Зокрема, якщо інвестор захоче приватизувати кіностудію, він повинен мати чітку програму її розвитку, не може змінити профільну діяльність і цільове призначення кіностудії на проєкт власності чи користування земельних ділянок протягом 20 років.

У прикінцевих положеннях документа закріплено норму про скасування закону про заборону приватизації ЗАТ «Одеська кіностудія». Закон передано для підписання Президенту України.