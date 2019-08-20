Василь Невмержицький, директор Житомирського ЦРМС

Житомирщина впевнено тримає лідерство у державі за кількістю створених об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які організувалися і діють на 70% її території.

Однак уже зрозуміло, що запропонована недавно Мінрегіоном модель майбутнього адміністративно-територіального устрою області потребує змін, адже частина громад продемонстрували свою неспроможність.

Про те, як планують укрупнювати об’єднані громади, які проєкти вони наразі реалізують і що потрібно зробити, аби стримати відтік людей у великі міста нам в інтерв’ю розповів Василь Невмержицький, директор Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

ЛИШЕ 30% ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРЩИНИ НЕ ОХОПЛЕНІ ОТГ

- Під час представлення новий голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко заявив, що планує завершити в області процес децентралізації. Як ви на це відреагували?

- Переконаний, що Житомирщина й надалі залишатиметься лідером у державі за впровадженням реформи децентралізації. Раніше керівник Офісу Президента Андрій Богдан зауважив, що місцеві вибори доцільно проводити після завершення цієї реформи, тобто у нової влади є розуміння її важливості. Звісно, заяву голови ОДА ми сприйняли позитивно. Сподіваюся, що Віталій Бунечко збере робочу групу з моделювання обласного адміністративно-територіального устрою. У затвердженому Кабміном перспективному плані Житомирщини 64 громади, а Мінрегіон пропонує, аби їх було 47. Тобто, у громад є чимало запитань з цього приводу і ми маємо всі разом вирішити, якою має бути модель області.

- В області зараз налічується 57 об’єднаних територіальних громад. Чи до кінця року може змінитися ця цифра?

- На Житомирщині створено 57 громад з яких 53 функціонують, у двох 30 червня відбулися вибори, а ще дві чекають на призначення виборів. Часу до кінця року залишилося не так уже й багато. Зі свого досвіду можу сказати, що процес формування громади триває до 3 місяців, а потім ще треба дочекатися призначення виборів із ЦВК. Тобто, теоретично ОТГ можуть бути створені, але проведення у них виборів у цьому році під знаком питання. Нам практично залишається об’єднати в громади 30% території області, тобто 199 місцевих рад різних рівнів. Наразі йдеться про потенціал міст обласного значення Коростеня та Малина, навколо яких будуть створені ОТГ, а також про охоплення цим процесом Андрушівського, Ружинського та Черняхівського районів.

МОДЕЛЬ МІНРЕГІОНУ НЕ ОСТАТОЧНА

- Нещодавно віцепрем'єр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко опублікував проєктну модель ідеальної Житомирської області з новим районним поділом. Там передбачено 4 об’єднані райони і 47 ОТГ. Чи остаточна така модель?

- Запропоноване моделювання районного рівня ідеальне, а з приводу ОТГ треба проводити консультації. Питань до 4 районів, створених навколо міст обласного значення, немає. Хіба що якусь громаду можна буде перенести з одного в інший. Тому Мінрегіон пропонує невеликі ОТГ, де населення менше 5 тисяч, приєднати до інших громад, аби укрупнити територію. Зміни у запропоновану модель можуть вноситися, тому я казав про необхідність зібрати робочу групу, створену при ОДА, яка досі ні разу не засідала. Саме в межах цієї групи із залученням експертів треба обговорити, як проходитиме укрупнення громад в області.