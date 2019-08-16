З кісточками і без: баржу завантажують херсонськими кавунами

На Херсонщині вантажать знамениту "нібулонівську" баржу херсонських кавунів та динь, які продаватимуть у супермаркетах Києва.

На Херсонщині на вантажному причалі філії «Голопристанська» ТОВ СП «Нібулон» триває завантаження баржі кавунами та динями, що мають потрапити у київські супермаркети до Дня Незалежності.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив президент кооперативу "Південний союз", що об’єднує 18 фермерських господарств, Олександр Синенко.

«Баржа відправиться в цю ніч, фактично це пов’язано з графіком шлюзування, плануємо розвантажувати 22 серпня, фактично кияни будуть чекати у супермаркетах кавуни з Херсонщини до Дня Незалежності», - зазначив Синенко.

За його словами, баржа повезе у столицю близько 500 тонн вантажу – буде там і близько 20 тонн безнасінневих кавунів. Також для киян везуть близько 40 тонн динь.