Синоптики обіцяють Україні "сезон дощів"

"У західних областях хмарно з проясненнями, значні дощі, грози, подекуди град та шквали 25-28 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 19-24°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, на сході країни 12-17°, вдень 28-33°. Вітер в Україні південний з переходом у західній частині на північно-східний, 5-10 м/с", - зазначається у повідомленні.

У Києві 14 серпня мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 30-32°.

У Київській області також мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°.

15-16 серпня в Україні мінлива хмарність.

15 серпня у західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях короткочасні грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні місцями значні дощі; 16 серпня на Житомирщині, Київщині, Хмельниччині та Вінниччині місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних та Житомирській областях вночі 8-13°, вдень 18-23°; у Вінницькій, Київській, Чернігівській областях вночі 12-17°, вдень 21-26°; на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°.

У Києві та столичній області 15-16 серпня мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

17-18 серпня у східній половині країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі 9-15°, вдень 17 серпня 18-24°, 18 серпня 21-27°; на решті території вночі 12-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 23-29°.

У Києві та Київській області буде без істотних опадів. Температура вночі 10-15°; вдень 17 серпня 19-24°, 18 серпня 22-27°.