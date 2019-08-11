«Велопарад дівчат – це чудова нагода розірвати шаблони і вдягнути те, що визначаєте ви, а не ваш велосипед. Пересуватись на велосипеді зручно і корисно. Ми руйнуємо стереотипи, що велосипед — це транспорт лише для виїздів на природу й лише у спортивному одязі. Можна їздити містом, у тому числі, й у спідницях», - зазначила волонтерка ГО Спільно HUB Крістіна Панковецька.

У Запоріжжі відбувся п'ятий "велопарад у спідницях" / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Близько сотні дівчат та жінок зібрались сьогодні зранку на площі Маяковського. Після фотосесій та розминки учасниці вирушили центральним проспектом міста до парку відпочинку «Дубовий Гай». Протяжність маршруту, який проїхали учасниці велопараду, — близько 6 км.

Очільниця Управління патрульної поліції в Запорізькій області Світлана Михайловська любить їздити на велосипеді. Сьогодні вона — одна з учасниць велопараду.

«Від мого дому до роботи 13 км. Залюбки б їздила велосипедом на роботу, але відстань чимала, багато часу витрачатиму. Хоча, враховуючи ситуацію з нашими мостами та греблею ДніпроГЕС, велосипед — це найраціональніший вид транспорту", - сказала Михайловська.

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За її словами, сьогодні просто захотілося підтримати захід, на велопараді представляє своє управління.

Велосипедистки їхали у супроводі правоохоронців та медиків.