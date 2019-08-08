Кінець тижня знов принесе дощі та грози, але подекуди буде до +32

Згідно з прогнозом погоди на 9 серпня, в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"9 серпня мінлива хмарність. Уночі у центральних областях, на півночі Лівобережжя та Одещині, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, у південній частині подекуди 30-32°", - йдеться у повідомленні.

10-11 серпня також мінлива хмарність. Уночі 10 серпня в Україні, крім західної частини, вдень 11 серпня на Волині, Рівненщині та Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, на півдні та Закарпатті місцями 30-32°.

12- 13 серпня без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-32°.

По Києву в п'ятницю, 9 серпня, мінлива хмарність. Уночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

По області вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

10-11 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 10 серпня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

12- 13 серпня без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 26-31°.