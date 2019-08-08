Гра орендацій: У чиї руки зрештою потрапить одеський санаторій «Молдова»?

Землі санаторію «Молдова» можуть здати в оренду сумнівній фірмі на 20 років. Орендні ігри?

Земельна комісія Одеської міської ради підтримала рішення про передачу 4,6984 гектарів землі, на якій знаходиться санаторій «Молдова», в оренду компанії «Макстгруп». Передадуть ці території в оренду для експлуатації та обслуговування нежилих приміщень санаторію, включно з приміщеннями торговельного призначення та громадського харчування.

ТОВ «Макстгруп» знаходиться в Києві й, нібито, займається діяльністю у сфері вантажних перевезень, кур’єрської служби і нерухомості. За адресою, на якій зареєстрована ця компанія, знаходиться ще близько десятка різних фірм. А от телефон, який значиться на сайті, як телефон ТОВ «Макстгруп», є номером ще близько сотні різних фірм, компаній і фірмочок.

Юридично цією компанію керують Любов Анатоліївна Джус та Криштопов Олександр Миколайович. Останній зовсім нещодавно заснував фірму, яка займається оптовою торгівлею тютюновими виробами, а також вирощуванням тютюну. І компанія «Омега Трейд Дистрибьюшн», і сам Олександр Криштопов знаходяться в Одесі, незважаючи на те, що є директором київської фірми. А от ще одна підписантка – Джус Любов – напряму пов’язана з адресою, на якій зареєстрована компанія «Макстгруп». Адже на Бориспільській, 2 знаходиться ще 2 компанії, в яких пані Джус є підписантом.

Засновником фірми, якій в оренду віддають ласий шматок одеського узбережжя, в престижній Аркадії, є ТОВ «Сенвіла-Інвест-Україна». Варто відзначити, що статутний капітал компанії становить... усього 5 тисяч гривень. Засновником цієї фірми є «Сенвіла Інвестментс ЛТД», яку зареєстровано у місті Лімасол, а по факту – є банальним кіпрським офшором.

Санаторій "Молдова"

«Сенвіла-Інвест-Україна» займається консультуванням із питань керування та діяльності головних офісів. А знаходиться вона в Одесі, за адресою вул.Посмітного, 2. Для чого їй ставати засновником київської фірми, яка займається вантажними перевезеннями та кур’єрськими доставками, – не ясно. Варто ще відзначити, що керівником цієї дивної у всіх відношеннях компанії є керівник ширяївської профспілки працівників ПАТ «Одесагаз» Сороченко Віктор Павлович.

Перед тим, як засновником ТОВ «Макстгруп» стала офшорна кіпрська компанія, була ще одна. І, що найцікавіше, цим засновником було товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій Профілакторій «Молдова». Дуже дивний збіг, як на нашу думку.

«Санаторій Профілакторій «Молдова», в свою чергу, засновано кіпрським офшором «Зеветро інвестментс ЛТД», що знаходиться за тією ж адресою, що й ще один згадуваний в нашому матеріалі офшор – «Сенвіла Інвестментс ЛТД».

Для чого потрібні такі загадкові схеми – нам не зрозуміло, адже по факту ми маємо кілька підставних контор, якими лише прикривають дивну ситуацію з передачею земель санаторію «Молдова» в оренду.

31 липня рішення про передачу землі під санаторієм буде прийнято Одеською міською радою.

Олена Сінченко, Дмитро Сінченко

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