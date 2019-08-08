Мер Житомира заявляє, що справу за невчасно задеклароване авто закрили

Мер Житомира заявляє, що справу за невчасно задеклароване авто закрили

Укрінформ
Корольовський районний суд Житомира закрив справу про кримінальне правопорушення проти міського голови Сергій Сухомлина, який нібито невчасно задекларував придбання нового автомобіля.

Про це у Facebook повідомив мер Житомира Сухомлин.

«У суді довів безпідставність звинувачень щодо вчинення мною «корупційного правопорушення». Сьогодні отримав ухвалу — справа закрита за відсутністю складу злочину», - написав Сухомлин.

Він додав, що за 2 роки правоохоронцям не вдалося знайти доказів того, що доставлений з-за кордону та розмитнений автомобіль «Audi А8» задекларований несвоєчасно, а їхні версії змінювалися кілька разів.

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«Справу закрили не через закінчення строку притягнення до відповідальності, а саме за відсутністю складу адмінправопорушення. Це принциповий для мене момент», - зауважив мер.

Раніше Управління захисту економіки поліції Житомирської області оприлюднило інформацію про те, що міського голову Житомира викрили у порушенні, пов’язаному з корупцією, і на нього складено адміністративний протокол. Йшлося про те, що посадовець придбав автомобіль вартістю 416 559 гривень, але прострочив терміни декларування майна і тим самим порушив вимоги ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції».

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