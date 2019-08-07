Спека і погодні сюрпризи: синоптики дали прогноз на п’ять днів

В Україні у четвер, 8 серпня, мінлива хмарність і до +31°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"8 серпня мінлива хмарність. В західних, вдень також і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, посилення вітру до 15-20 м/с, в окремих районах град; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, в Карпатах, східних та Запорізькій областях місцями 10-14°; вдень 26-31°, у західній частині подекуди 23-25", - зазначається у повідомленні.

У Києві завтра також мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

У столичній області 8 серпня буде хмарно. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

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9-10 серпня у центральних, південних, східних, вдень 9 серпня і в північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без істотних опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, на півдні, Закарпатті та в більшості центральних областей 26-31°.

У Києві та столичній області 9-10 серпня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 9 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

11-12 серпня в Україні без опадів, лише 11 серпня у західних, вдень і в північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-30°, на Одещині та Закарпатті до 33°.

У Києві та області буде без опадів, лише вдень 11 серпня в окремих районах невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.