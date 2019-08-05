У Чернігові зафіксували нові температурні рекорди

"3 та 5 серпня абсолютні мінімуми температури повітря були перекриті", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 3 серпня мінімальна температура цього літнього місяця, яка утримувався у Чернігові з 1969 року (+8,7°С), опустилася на 0,7° і становила +8°. Ще один температурний рекорд синоптики зафіксували 5 серпня: абсолютний мінімум 1944 року (+6,6° С) опустився до +4,5 градуса.