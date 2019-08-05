У Полтаві молода пара відзначила одруження забігом у центрі міста

Незвичайне весілля влаштували у Полтаві Марина Франчук та Дмитро Мельничук. Одразу після розпису в РАГСІ наречені разом з гостями відзначили знаменну подію забігом навколо Корпусного парку.

Про це повідомив міський сайт 0532.ua.

«Деякий час назад я прийшла у біговий клуб і ні про що, окрім спорту, не думала. А потім там з’явився один хлопець, який виявився до мене не байдужим. Почалися наші спільні побігеньки, і все це переросло в міцні стосунки. Якби рік назад мені хтось сказав, що я вийду заміж за Дмитра, я б не повірила. А якби три роки назад хтось сказав, що я взагалі буду бігати кроси, то я дуже голосно сміялася б», - каже наречена, журналістка за фахом.

За словами організатора бігового клубу «Running club Poltava» Неллі Агапової, Дмитро і Марина стали другою подружньою парою за три роки його існування, яких поєднав спорт.

Молоде подружжя щиро вдячне друзям по клубу (а їх близько сотні віком від 16 до 75 років), які вийшли разом з ними на бігову доріжку у святковому вбранні, а перед цим допомагали вирішувати організаційні питання, пов’язані з проведенням весілля.