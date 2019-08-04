На Херсонщині водна поліція виявила незаконний вилов на 2 млн грн

Поблизу Генічеська на Херсонщині водна поліція виявила черговий факт рибного браконьєрства.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Під час відпрацювання по виявленню фактів браконьєрства в акваторіях Чорного та Азовського морів працівники відділення поліції в порту «Херсон» спільно з колегами з Дніпропетровської області затримали двох громадян, які здійснювали вилов риби незаконними знаряддями лову поблизу м. Генічеськ. За словами начальника відділення поліції в порту «Херсон» Максима Жаркова, на місці події поліцейські вилучили 50 одиниць незаконних знарядь лову та понад 7000 штук бичка. Також у браконьєрів вилучений човен з двигуном. Шкода, завдана природному середовищу, сягає 250 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

Проводиться досудове розслідування.