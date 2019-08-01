На вихідних Україну накриють дощі, грози та шквали

В Україні у п'ятницю, 2 серпня, місцями невеликий дощ, температура вдень 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"2 серпня в Україні мінлива хмарність. У західних, вдень також і в північних та центральних областях місцями невеликий дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у південній частині та на Закарпатті вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 24-29°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 2 серпня також хмарно. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

У Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

3 серпня у південній частині країни та в Карпатському регіоні вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, на Одещині подекуди значний дощ; на решті території без опадів.

4 серпня вночі у південній частині, вдень у східних, Запорізькій, місцями Дніпропетровській областях значні дощі, грози, в окремих пунктах град, шквали 15-20 м/с; на решті території короткочасний дощ, гроза (у північній частині вночі без опадів, вдень невеликий дощ).

Вітер 3 серпня змінних напрямків, 3-8 м/с, 4 серпня переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні країни 15-20°; вдень 19-24° (3 серпня у південній частині, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Закарпатті 22-27°).

У Києві та столичній області 3-4 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 3 серпня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер 3 серпня змінних напрямків, 3-8 м/с, 4 серпня північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

5-6 серпня в Україні переважно без опадів, лише 5 серпня вночі у Приазов'ї та східній частині, вдень у Карпатському регіоні та північних областях місцями короткочасний дощ. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-24°, на півдні країни до 27°.

У Києві та області 5-6 серпня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°.