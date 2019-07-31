У Волновасі вшанували пам’ять поліцейських, розстріляних окупантами 5 років тому

У Волновасі на Донеччині поліцейські вшанували пам’ять загиблих колег, розстріляних російськими окупантами 5 років тому.

Про це 31 липня повідомили в поліції Донецької області.

«Поліцейські Волновахи вшанували пам’ять загиблих колег. Минуло 5 років з дня трагедії, яка сталася у Волноваському районі на автодорозі неподалік дачного кооперативу «Мрія». На виїзді з міста Докучаєвськ терористи розстріляли двох співробітників тодішнього Докучаєвського міського відділу міліції», - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що тоді, 31 липня 2014 року, два офіцери після служби поверталися додому, а терористи «ДНР» розстріляли їх автомобіль з автоматичної зброї, не давши правоохоронцям шансу вижити.

За мить обірвалося життя двох чудових людей, сумлінних правоохоронців та люблячих батьків - начальника Докучаєвського міського відділу міліції підполковника міліції Василя Рябоконя та старшого дільничного офіцера лейтенанта міліції Миколи Дорошка.

Рябоконь був батьком 15-річної доньки та дорослого сина, а на руках дружини Дорошка залишилося двоє маленьких дітей.

Правоохоронці не підкорилися бандитським вимогам, за що й були розстріляні учасниками незаконного формування.

24 серпня 2014 року наказом МВС України офіцерів посмертно було нагороджено нагрудним знаком «За відвагу у службі».

Фото: police.dn.ua