У Чернівцях реанімобіль потрапив до відкритого каналізаційного люка
Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.
"Бригада якраз їхала на виклик до хворого і потрапила у відкритий люк на дорозі. Звичайно, ми відправили іншу машину на виклик, але через це хворий отримав допомогу пізніше. На щастя, з ним усе добре. А от машина, яка в'їхала у люк, отримала серйозні пошкодження, в тому числі з двигуна витекло мастило. Це один з двох реанімобілів, який є в області", - сказав Єленєв.
Медики кажуть, що подаватимуть до суду на утримувача цієї дороги. Адже, за попередніми підрахунками, на ремонт автомобіля потрібно буде близько двох тисяч доларів.
"Це автомобіль 1-ої кардіологічної бригади. Один з найбільш необхідних в нашій області. Він відрізняється від інших наявністю так званої life-бази. Це реанімаційний апарат для підтримки життєдіяльності людини. Нам потрібно якомога швидше випустити цей реанімобіль на лінію, тому ми не будемо чекати рішення суду і намагатимемось відшукати десь кошти на його швидкий ремонт", - додав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги.
У патрульній поліції Чернівецької області кореспонденту Укрінформу розповіли, що ця ДТП трапилася близько 4-ї години ранку.
"Патрульні склали акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, схему ДТП, відібрали заяву та пояснення. Далі поліція встановить хто відповідає за утримання даної ділянки дороги в безпечному для руху стані, після цього будуть складені відповідні адміністративні матеріали, сформовану справу буде направлено до суду", - розповіли у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.