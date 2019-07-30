У Чернівцях реанімобіль потрапив до відкритого каналізаційного люка

У Чернівцях один з двох наявних в області реанімобілів отримав серйозні пошкодження, потрапивши у відкритий каналізаційний люк на дорозі. Швидка допомога саме їхала на виклик до хворого.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

"Бригада якраз їхала на виклик до хворого і потрапила у відкритий люк на дорозі. Звичайно, ми відправили іншу машину на виклик, але через це хворий отримав допомогу пізніше. На щастя, з ним усе добре. А от машина, яка в'їхала у люк, отримала серйозні пошкодження, в тому числі з двигуна витекло мастило. Це один з двох реанімобілів, який є в області", - сказав Єленєв.

Медики кажуть, що подаватимуть до суду на утримувача цієї дороги. Адже, за попередніми підрахунками, на ремонт автомобіля потрібно буде близько двох тисяч доларів.

"Це автомобіль 1-ої кардіологічної бригади. Один з найбільш необхідних в нашій області. Він відрізняється від інших наявністю так званої life-бази. Це реанімаційний апарат для підтримки життєдіяльності людини. Нам потрібно якомога швидше випустити цей реанімобіль на лінію, тому ми не будемо чекати рішення суду і намагатимемось відшукати десь кошти на його швидкий ремонт", - додав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги.

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У патрульній поліції Чернівецької області кореспонденту Укрінформу розповіли, що ця ДТП трапилася близько 4-ї години ранку.

"Патрульні склали акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, схему ДТП, відібрали заяву та пояснення. Далі поліція встановить хто відповідає за утримання даної ділянки дороги в безпечному для руху стані, після цього будуть складені відповідні адміністративні матеріали, сформовану справу буде направлено до суду", - розповіли у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.