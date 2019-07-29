На Житомирщині "чорні" лісоруби вирізали в заказнику 12 сосен

Підпільні лісоруби зрізали 12 сосен у лісовому заказнику «Тересини» в Олевському районі Житомирщини, завдавши збитків на понад 42 тис. грн.

Про це інформує пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

“В лісовому масиві Олевського лісництва, в заказнику місцевого значення “Тересини”, лісова охорона виявила місце незаконної рубки. Там зловмисники зрізали 12 дерев сосни загальною масою 9 кубічних метрів. Шкода, заподіяна лісу, складає 42 709 гривень”, - йдеться у повідомленні.

Поінформовано, що лісова охорона натрапила на зловмисників за звуком бензопили під час рейду поблизу траси Київ-Ковель.

Як зазначається, затримати “чорних” лісорубів не вдалося, бо в ході переслідування вони залишили причеп з незаконно добутою деревиною й утекли.

Особи лісопорушників вдалося встановити. Ними виявилися жителі с. Лопатичі Олевського району.

Залишену деревину вилучено та доставлено до Олевського відділення поліції.