На Житомирщині "чорні" лісоруби вирізали в заказнику 12 сосен
Про це інформує пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.
“В лісовому масиві Олевського лісництва, в заказнику місцевого значення “Тересини”, лісова охорона виявила місце незаконної рубки. Там зловмисники зрізали 12 дерев сосни загальною масою 9 кубічних метрів. Шкода, заподіяна лісу, складає 42 709 гривень”, - йдеться у повідомленні.
Поінформовано, що лісова охорона натрапила на зловмисників за звуком бензопили під час рейду поблизу траси Київ-Ковель.
Як зазначається, затримати “чорних” лісорубів не вдалося, бо в ході переслідування вони залишили причеп з незаконно добутою деревиною й утекли.
Особи лісопорушників вдалося встановити. Ними виявилися жителі с. Лопатичі Олевського району.
Залишену деревину вилучено та доставлено до Олевського відділення поліції.