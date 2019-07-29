Юрій Гусєв, голова Херсонської облдержадміністрації

Херсонська область отримала нового голову ОДА Юрія Гусєва 13 липня, трохи більше, ніж через два тижні після погодження його кандидатури Кабміном. Представлення відбулося на КПВВ «Чонгар», на адмінмежі з АР Крим – за 200 кілометрів від Херсона та місцевих еліт, верхівка яких була дискредитована через справу Гандзюк. Ще до оприлюднення указу президента про призначення Гусєва довкола його кандидатури розгорілись пристрасті – мітинги «за» і «проти», публікації у ЗМІ, хвиля суперечок у соцмережах. Треба зазначити, що херсонські активісти, які знали його на початку «нульових», згадували Гусєва як успішного лідера молодіжного руху Херсонщини. Але він давно вже будував кар’єру в столиці й став чужим для місцевого політикуму. За десять днів новопризначений керівник ОДА Юрій Гусєв встиг зробити гучні заяви, відвідав кілька підприємств і районів. На інтерв’ю з кореспондентом Укрінформу виділив у щільному графіку хвилин 25. Говорили про адмінтерреформу, перспективи аеропорту «Херсон», нелегальні перевезення і трохи навіть про поезію. - Закінчились вибори у парламент, команда обрана – ви вже з ними зустрічалися, знаєте їх особисто? - Ви певне чули – я був у списку, озвученому на з’їзді політичної партії «Слуга народу». І в політичній партії «Слуга народу» багато моїх друзів, однодумців, багато людей, які останні 5 років долучалися до різних команд реформ у різних міністерствах. Саме тому я абсолютно оптимістичний, вважаю що це нове велике вікно можливостей для України й унікальний кредит довіри, що його, переконаний, команда до якої я теж належу в частині місцевих органів виконавчої влади, виправдає. - Я про лобіювання інтересів Херсонщини, хочу спитати. Яке в нас у парламенті тепер це лобі? Адже всі нардепи від області, які були у Верховній Раді до цього, втратили свій статус. - Лобі буде на дуже високому рівні. Я говорив уже з кількома новообраними депутатами про те, щоб запускати навіть у пілотному режимі реформи у Херсонській області. Я зустрічався з тоді ще кандидатами, а тепер – людьми, яких Херсонщина обрала по мажоритарних округах. Ви також знаєте, що мене представляв президент під час візиту на Херсонщину і ми домовились, що він до кінця року обов’язково до нас іще приїде.

- Давайте тоді про ваше призначення. Що відбувалося під час отого двотижневого мовчання? Тоді було багато чуток, мітинги проводили, публікації «за» та «проти» вашої кандидатури. - Все дуже просто – президент вирішив, що людей, яких він визначив на посади голів обласних адміністрацій, буде представляти особисто. Робочий графік його передбачав візит у Херсонську область 13 липня – саме в цей день і відбулося представлення. Указ, ви знаєте, був зареєстрований 11 липня. - Тобто, не було додаткових перевірок через звинувачення, що лунали на вашу адресу і щодо вашого президентства у «Земляцтві Херсонщини», і щодо роботи у Міноборони? - Чи були підозри у команди президента щодо мене? По-перше, для того, щоб розвіяти всі фейки стосовно моєї роботи у Міністерстві оборони і ті наклепи, що лунали в окремих ЗМІ, я пройшов детектор брехні, відповів на всі дуже відверті і складні запитання про свою роботу, про те, що я робив на посадах, працюючи в органах державної влади. Результати цього дослідження були передані в Офіс президента і саме тому, я переконаний, що у них сумнівів щодо моєї доброчесності не було. - Чи були конкуренти у вас на цю посаду? Чи розглядалася лише ваша кандидатура? - Бачите, я не зустрічався з тими людьми, які розглядалися на цю посаду. Більше того, я вже казав, що був серед тих, кого озвучили у списку партії «Слуга народу» і вже планував працювати у Верховній Раді. Президент мене запросив і сказав, що він мене бачить саме як голову обласної адміністрації. - Тобто, це не була ваша ініціатива? - Це була розмова з президентом, у результаті якої я прийняв рішення, що погоджуюся на його пропозицію і працюватиму в області. Відповідно, я не подавав навіть документи до ЦВК і не увійшов у остаточний список партії «Слуга народу». - Ваш попередник Андрій Гордєєв у своєму інтерв’ю мені сказав, що, лише попрацювавши рік, зрозумів, куди потрапив… - Я вирішив, що для того аби зрозуміти, що відбувається, треба говорити з людьми. За останній тиждень я провів десятки зустрічей. Сьогодні, наприклад, був мій особистий прийом громадян, вислухав людей, які прийшли зі своїми проблемами. Минулої п’ятниці і в суботу я відвідав Нову Каховку, Каховку, Генічеськ, ми спілкувалися з жителями сіл Чонгар і Стрілкове. Після цього на наступний день ми відвідали ще Скадовськ, Голу Пристань і заїжджали у Новотроїцьке. - Чи виходять уже на вас місцеві клани? Тут же багато є інтриг, підкилимних ігор… - Бачите… Я не знаю всіх кланів. І точно не хочу, щоб ці клани впливали на прийняття рішень в обласній адміністрації. Багато людей мені телефонує, багато приходять, чи належать люди, які телефонують і приходять до кланів, мені складно сказати. Хочу, знову ж таки, щоб люди, які спостерігають за нашою роботою, все бачили, щоб наша робота була прозорою і щоб жодні клани не могли монополізувати доступ до керівників, якими б вони не були. Чи це голови РДА, чи я – як голова ОДА. І щоб рішення були на користь людей, а не кланів. - У вас зустрічі заплановані з керівниками ОТГ? - Так. По-перше, заплановані зустрічі з керівниками ОТГ. По-друге, під час своїх візитів я зустрічаюсь з головами сільських, селищних рад, з місцевими депутатами. Перед вами була делегація депутатів з Дніпровського, що біля Білозерки. Ми спілкувалися про проблеми, які виникають на місцях. Дуже часто, це один з моїх висновків, ці проблеми стосуються місцевого рівня і це означає, що влада на нижніх рівнях не чує громадян, це дуже прикро. - Справа Гандзюк. 31 липня минає рік, коли на неї було здійснено напад… - Злочинці мають понести покарання і я буду всіляко цьому сприяти. З того, що мені відомо, справа розслідується в Києві. А всім, чим можу допомогти я, буду допомагати. - Чи зустрічалися вже з керівництвом облради? - Ще ні. Планую провести зустріч з керівниками фракцій, з керівництвом облради, щоб поговорити, які будуть пріоритети, насамперед, обласного бюджету наступного року. - У свій перший робочий день ви ініціювали фінансовий аудит... - Це не фінансовий аудит. Це комплексний аудит використання бюджетних коштів у Херсонській області, який ми проводимо, в тому числі й за участю громадськості. Я сподіваюсь, що це нам допоможе зрозуміти не лише той стан, в якому зараз область і виявити проблеми, що були за останні кілька років в області, а дозволить виконати роботу над помилками, щоб покращити бюджетну дисципліну, щоб зробити використання бюджетних коштів максимально прозорим і підзвітним платникам податків. - Багато звинувачень звучало на адресу попередньої влади щодо непрозорості використання коштів на мостоперехід у Херсоні. Ви дали завдання розібратися? - Мостоперехід – одна з програм, що реалізовувалася останні кілька років. І я чекаю фахової оцінки якості використання бюджетних коштів і на цей проєкт також. Більше того, цей проєкт нам точно треба реалізувати, я планую наступного тижня виїхати і подивитися, як відбувається будівництво. - Я звернула увагу – в інших регіонах президент так чи інакше, зачепив тему місцевих аеропортів. Про наш аеропорт «Херсон» він нічого не сказав. А тут у нас миколаївський аеропорт поряд, і звучать думки, що він перспективніший… - Останні три роки перед призначенням я працював, у тому числі, у міжнародних фінансових організаціях. Міжнародна фінансова корпорація з групи Світового банку разом з Європейським банком реконструкції і розвитку провела дослідження розвитку регіональних аеропортів України. І зробили висновки, що найбільшу перспективу розвитку серед регіональних аеропортів в Україні мають чотири – херсонський, запорізький, чернівецький і львівський. І було прийнято рішення навіть з боку групи Світового банку, з боку міжнародної фінансової корпорації допомогти уряду напрацювати ідеї щодо можливого залучення на прозорих конкурсах інвестора для розвитку цих аеропортів, і взагалі, допомоги в усвідомленні стратегії, якими саме мають бути ці аеропорти. Херсонський – серед тих, що має один з найбільших потенціалів для розвитку. - Мова йде про концесію? - Так, і про концесію також. Тому що бюджетного фінансування завжди буде не вистачати, а концесія на прозорому, якісному конкурсі змогла б залучити сюди інвестора, який би допоміг розвивати аеропорт. Минулого року аеропорт перевіз понад 150 тисяч пасажирів, ви знаєте, що багато українських громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, користуються послугами нашого аеропорту для здійснення міжнародних перельотів, і ми точно у межах розвитку транспортної інфраструктури будемо розвивати аеропорт. - У цей ваш план розвитку області вписується туризм? Може, навіть “херсонський Батумі”? (Проєкт розвитку морського узбережжя Херсонщини, який просувавало попереднє керівництво Херсонської ОДА, а опоненти називали нежиттєздатним – авт.) Ви чули про цей проєкт? - Чув, із засобів масової інформації, я не знайомий з ним. Туризм точно є одним із пріоритетів у розвитку Херсонської області. Ми про це говорили, коли президент був на КПВВ «Чонгар», коли він мене запитав, як я бачу розвиток Херсонщини. Більше того, користуючись нагодою, що наше інтерв’ю будуть читати за межами Херсонської області, хочу ще раз усіх запросити відвідати Херсонщину, чудові курорти Арабатської стрілки, курортні села на узбережжі Чорного моря.

- Але дороги наші не дуже заохочують до подорожей... - Сьогодні я підписав меморандум, відповідно до якого ми спільно з CoST Ukraine та Transparency International Ukraine будемо здійснювати інтерактивний моніторинг ремонту і будівництва доріг. Це те, що ми вже починаємо робити. Я зараз розбираюсь, он, лежить карта будівництва і ремонту доріг цього року. У мене багато запитань, хто і як приймав рішення, які саме ділянки будувати і ремонтувати. Саме тому наступного року ми обов’язково запитаємо у людей, де саме мають бути побудовані дороги. - Якщо повернутися до КПВВ – є думка, що там потрібен лише мінімальний рівень інфраструктури, а не такі сервісні зони, які планують збудувати. Чи не надто комфортні умови планують створювати на КПВВ? Дехто їздить у Крим відпочивати, як не прикро. І чи не легалізуємо ми ту адмінмежу як кордон таким чином? - Дивіться, перше – всі будівлі, що споруджуватимуться за дорученням президента, є не капітальними, а тимчасовими. Це важливо розуміти, бо ми усвідомлюємо те, що Крим повернеться і Крим – це територія України. Друге, після того, як ми повернемо контроль над територією тимчасово окупованої республіки Крим, ці будівлі використовуватимуться за іншим призначенням, можливо, в іншому місці, бо це мобільні комплекси. А те, що зараз люди, зокрема й громадяни України, які вимушені жити на території тимчасово окупованого Криму, потребують якісного сервісу, перетинаючи адмінкордон, переїжджаючи з тимчасово окупованої території на материкову частину Україну – це очевидно. - Легальні та нелегальні перевезення – теж тема цього блоку. - Так, ми зараз вивчаємо інформацію. Я зустрічався з перевізниками. Більше того, мною прийнято рішення провести службове розслідування з приводу взагалі перевезень і того, що відбувається в цій галузі, бо я майже щодня отримую скарги щодо перевезень на наші курорти, до пунктів пропуску на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим. І у зв’язку з тим, що туризм один з пріоритетів, так не може бути. - Ви зустрічалися з легальними чи нелегальними перевізниками? - Я зустрічався з усіма – легальні вони чи нелегальні, це не мені давати оцінку. - Вони до вас просилися на прийом? - Звичайно. - Давайте ще трохи про проєкт LIFT. Ви казали, що шукатимете з його допомогою заступників собі і голів РДА. Як успіхи? Заступники наразі у вас «старі». Чи зможуть вони претендувати на посади, чи будуть зміни? - Я сказав всім, і зокрема, чинним… поки що чинним головам РДА, заступникам, що вони можуть претендувати на ці посади, якщо пройдуть усі етапи на цій президентській платформі LIFT. Там буде кілька важливих етапів, де перевірятимуть здатність приймати правильні рішення, зокрема й безпекові питання, я сподіваюсь, що у фіналі будуть перевірки на детекторі брехні, тому що це знімає багато питань і сумнівів з приводу доброчесності тих чи інших кандидатів. - У вас є «свої» кандидатури? - Усі свої кандидатури, всіх людей, які до мене звертаються, я спрямовую на платформу LIFT і, знову ж таки, скажу, користуючись нагодою, що нас читатимуть в інших регіонах України: сподіваюсь, що у нас буде Dream Team – команда мрії. І не обов’язково ви маєте бути з Херсонської області. Зараз у мене вже працюють двоє радників, які ніколи до цього в Херсонській області не були, або були проїздом. Це Андрій Богданович – він займається діджиталізацією і Богдан Ковальов – різними організаційними питаннями, зокрема й спорудженням сервісної і режимної зон на КПВВ. Богдан Ковальов приїхав з Кременчука, а Андрій Богданович із Києва. Сподіваюсь, що інші люди, які живуть в інших регіонах, але хочуть долучитися до трансформації, до тих змін, що відбуваються, і зробити свій внесок у реформи в нашій країні, зможуть заповнити заявки на LIFT і долучитися до нашої команди після відповідних інтерв’ю і перевірок. - Навіщо набирати у РДА людей, коли в деяких районах їм нема чим керувати, бо там уже ОТГ створені? - Ви знаєте, що реформа децентралізації наступного року має закінчитися і якраз спільно з тими людьми, які зараз стануть головами РДА, я думаю, ми будемо напрацьовувати пропозиції щодо того, яким буде адміністративно-територіальний устрій Херсонщини в майбутньому. - А ви бачили пропозиції з цього приводу? Три райони… - Я чув про три райони, також є альтернативна пропозиція про чотири райони. Ми це ще будемо обговорювати. - Ви ще власної позиції з цього приводу не маєте? - Я б хотів розробляти позиції з цього приводу спільно з фаховими експертами і своєю командою. - У вас є карт-бланш від президента на якісь питання, і взагалі, яким чином ви комунікуєте? - Президент мені доручив у своїх рішеннях керуватися інтересами людей і пообіцяв будь-яку підтримку ініціатив, які спрямовані на залучення інвестицій, на розвиток інфраструктури, на ті зміни, яких чекають люди. Ми з ним кілька разів про це говорили ,і президент, я сподіваюсь, під час наступного візиту в Херсонську область дасть оцінку, зокрема, й тим першим крокам, які ми тут робимо.