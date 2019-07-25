На вихідні в Україну повертається 30-градусна спека

У п'ятницю вдень в Україні, крім південних областей, очікуються короткочасні дощі, температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у східних, Волинській, Рівненській, Житомирській областях, вдень в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, на півдні країни 26-31°", - йдеться у повідомленні.

У Києві у п'ятницю вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°. У столичному регіоні вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Згідно з прогнозом, 27-28 липня опади не очікуються, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в східних областях місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 25-30°, у південній частині та на Закарпатті до 33°.

На Київщині 27-28 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Синоптики прогнозують 29 липня в західних та місцями північних областях, 30 липня в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 26-32°, на півдні країни місцями до 35°, 30 липня в західних та північних областях 23-29°.

На Київщині 29 липня вночі без опадів, вдень місцями, протягом 30 липня повсюди невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°; вдень 29 липня 27-32°, 30 липня 24-29°.