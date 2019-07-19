Дощі на заході та спека на півдні: якими будуть вихідні в Україні

В Україні завтра невеликий дощ та гроза очікуються лише у західних областях, уночі 11-16°, вдень 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°; вдень 24-29°, у південній частині до 31°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 20 липня опади не прогнозуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 14-16°, вдень 26-28°, на Київщині вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом, 21 липня без опадів, лише вночі у центральних областях, вдень у західній частині місцями невеликий короткочасний дощ; 22 липня в Україні, крім східних та південних областей, короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, під час гроз в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті 30-33°, 22 липня у західних та північних областях 21-26°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

У столичному регіоні 21 липня без опадів, 22 липня вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 12-17°; вдень 21 липня 24-29°, 22 липня 21-26°.

23-24 липня на більшій частині території України короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 19-25°, на півдні та сході країни 23-29°.

На Київщині також короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, на більшій частині території України короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-28°, в окремі дні на півдні до 30°.