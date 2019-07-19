На Сумщині члена ДВК збило авто, жінка померла

Сьогодні, 19 липня, вранці в Бурині Сумської області автівка на смерть збила члена дільничної виборчої комісії № 590060 по 159-му округу Ольгу Плевако, яка представляла в комісії партію «Опозиційний блок».

Про це під час брифінгу у Сумському пресклубі повідомив заступник начальника ГУНП в Сумській області Олег Григоров.

«Кілька членів ДВК поверталися з дільниці, де вели підготовку до виборів. У цей час на одну з жінок стався наїзд. Злочин розкрито, водій і автомобіль встановлені. Водієм, який втік з місця ДТП, виявився місцевий житель з ознаками алкогольного сп’яніння», - розповів Григоров.

Наразі поліція проводить першочергові слідчі дії. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.