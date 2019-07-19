На Херсонщині завдяки кизилу встановили кулінарний рекорд України

У рамках форуму "Агропорт Південь Херсон - 2019", що 18 липня розпочався на території Міжнародного аеропорту “Херсон”, національний реєстр рекордів України зафіксував досягнення - тут приготували 103 літри органічного морсу з кизилу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Важливо, що це саме кизил, нішовий продукт. Цей кизил був заморожений - залишки минулого року. Є певна процедура, яка підтверджує якість і органічність процесу”, - розповіла представниця громадської організації “Органічна Україна” Олена Березовська.

За її словами, наступного року, можливо, буде встаовлено рекорд з приготування 480 літрів органічного кавунового соку.

Встановлення Національного рекорду/ Фото: Alexandr Kornyakov

Як пояснили виробники, органічний кизил росте на 14 гектарах у саду, висадженому у 2013 році. На приготування 103 літрів морсу пішло 150 кг ягід.