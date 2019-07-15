Два в'їзди до Чернівців перекрили для вантажівок

У Чернівецькій області на в'їзді до обласного центру перекрили рух для вантажних автомобілів. Активісти не пропускають великоваговий транспорт, через який, на їхню думку, руйнується одна з головних доріг міста - вулиця Хотинська.

Проведення акції анонсував один з активістів у Facebook Юрій Ковалець.

"15 липня 2019 року відбудеться черговий етап проведення безстрокової акції розпочатої ще 21 травня з вимогою проведення капітального ремонту вул. Хотинської. Ми змушені виходити на дорогу та перекривати рух вантажних авто, які рухаються вул. Хотинською, розбиваючи і без того неякісне покриття. КМУ, в особі п. Гройсмана, не звертає уваги на звернення влади м. Чернівці та громади міста на стан відрізку маршруту М 19", - йдеться у дописі.

У патрульній поліції Чернівецької області зазначають, що наразі проїзд містом вільний для всіх транспортних засобів, крім вантажних. "Вантажівки ТЗ зупиняють у двох місцях, в селі Новий Киселів Кіцманського району та с. Магала Новоселицький район. Поліцейські забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху, а також інформують учасників дорожнього руху про проведення активістами безстрокової акції", - повідомили у поліції.

Фото: acc.cv.ua