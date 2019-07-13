Як містечко на Полтавщині стає столицею робототехніки

Майже всі школи в Горішні Плавнях впроваджують робототехніку в освітній процес

Недавно команда PRIME ROBOTICS из школы №1 Горишних Плавней Полтавской области стала победителем Всемирного фестиваля FIRST Championship-2019 в номинации «Основные ценности». Состязания проводились в Хьюстоне (штат Техас), где находится Космический центр имени Линдона Джонсона, в котором осуществляется подготовка и управление космическими полетами и проходят обучение астронавты NASA. Всего в фестивале приняли участие более сотни команд из 35 стран мира. Всего в отборочных этапах FIRST LEGO League (FLL) в этом сезоне приняли участие 323 тыс. детей и подростков в возрасте от девяти до 16 лет. Из них только 108 команд из 35 стран мира попали на эти состязания.

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Участие во Всемирном фестивале принятии три украинские команды. Две киевские (младшие группы – дети в возрасте 7-11 лет) и одна горишнеплавневская (старшая группа). Со слов руководителя компании «Инновационные образовательные решения» Оксаны Стоецкой, это второе серьезное достижение украинских робототехников за всю историю проведения соревнований. Компания основала в Украине научно-технический чемпионат FIRST LEGO League Junior и его победители представляют нашу страну на мировом уровне. Во всемирных соревнованиях украинские команды принимают участие с 2012 года. Первое серьезное достижение было в 2014 году, когда робототехники из Кировоградской области победили на всемирном уровне.

«Мы развиваем робототехнику в Украине с 2008 года и хочу отметить, что в Горишних Плавнях прослеживается профессиональный подход к подготовке команд и фестивалей по робототехнике. Члены команды понимают, что представляют страну на мировом уровне, учатся с помощью робототехники решать глобальные проблемы, используя при этом творчество, знания в инженерии, программировании и отличную командную работу, – отметила Оксана Стоецкая, директор компании «Инновационные образовательные решения». – В прошлом году горишнеплавневская команда стала победителем во всеукраинском чемпионате, показав лучший результат по всем номинациям. В Украине хорошие результаты показывает также команда из Черкасской области, они в этом году представляли Украину на соревнованиях в Турции и Ливане, заняв призовые места. Здесь робототехника развивается благодаря тому, что уже 32 школы в области оснащены наборами для таких занятий, все учителя прошли обучение».

ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ «УМНЫЙ ГОРОД»

Несмотря на то, что давно уже летние каникулы, робототехники школы №1, с которой началось развитие этой сферы в Горишних Плавнях, собрались, чтобы обсудить свои дальнейшие планы и наметить задачи. А планов и задач у ребят и руководителя кружка робототехники Александра Романа всегда много. Задачи здесь принято записывать в отдельный список и по мере их выполнения они обретают цвет от красного и желтого до зеленого.

«Вы бы видели, сколько красных и желтых отметок было перед нашей поездкой в Хьюстон. Но невыполнимых задач нет, с любой можно справиться, было бы желание», – говорит дизайнер команды Илья Пусяк.

Со следующего года в этой школе начнут осваивать тему строения городов «CITY SHAPER», которую в Хьюстоне огласили темой сезона FLL 2020. Хотя для ребят из Горишних Плавней она не нова – недавно здесь создали «умный кран» для школы, который включается тогда, когда к нему подносят руки. «Что касается разработки крана, речь идет не о робототехнике, это не робот, здесь применялись знания по электронике и автоматизации. Вроде бы мелочь, но такие краны стоят от пяти до пятнадцати тысяч гривен, а нам он обошелся в 300 грн», – говорит Александр Роман.

На летние каникулы все робототехники получили задание найти и обозначить городскую проблему, которую здесь берутся решить для улучшения городской среды и конкретной помощи горожанам. Горишни Плавни – красивый и ухоженный город (благодаря градообразующему предприятию – Полтавскому ГОКу средняя зарплата здесь, согласно официальным данным, уже перевалила за 14 тыс. грн и является наивысшей в области). Мэр Дмитрий Быков всегда открыт для обсуждения и поддерживает толковые предложения, особенно когда те касаются инновационных решений. «У нас уже есть идея, которую собираемся ему представить, – говорит Александр Роман. – На улице Мира на столбах установлены вазоны с цветами, которые ежедневно нужно поливать, мы подумали, что неплохо бы сделать автоматический полив. К тому же, на этих столбах есть светильники. В нашем городе практически везде уже установлены LED-светильники, но ведь можно еще сэкономить, сделав так, чтобы они включались лишь тогда, когда к ним подходит человек. Кроме того, на некоторых столбах можно установить кнопки вызова полиции и датчики, которые будут останавливать «лихачей».

Для этого здесь планируют создать механизм типа лежачего полицейского, но обратного действия: он будет опускаться и создавать выемку, когда водитель превысит скоростной режим. Когда водители не будут превышать скорость, то дорога будет оставаться ровной. Здесь отмечают, что готовы работать не только для города, но и создавать комфортную среду для всей страны.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ВСЕУКРАИНСКОМ УРОВНЕ

Многие вопросы робототехники команды решают прямо в кабинете мэра. Часто Дмитрия Быкова можно увидеть и в школе, в кабинете для робототехники оснащенном по последнему слову техники, средства на оснащение которого выделил Благотворительный фонд Полтавского ГОКа. В центре кабинета – специальное поле, на котором ребята с созданным собственноручно роботом выполняют различные задачи. Для того, чтобы робот начал действовать, нужно еще создать манипуляторы, которые устанавливаются на него и будут взаимодействовать с полем. Как правило, на фестивалях робототехников на выполнение поставленных задач дают две с половиной минуты. Отборочные соревнования всеукраинского уровня проходили в этом году в Кропивницком. Школьники вспоминают, как заняли первое место по количеству балов с большим отрывом обогнав других участников. Именно после победы на всеукраинском уровне в Кропивницком, робототехники Горишних Плавней полетели в Америку. «Мы опытная команда. Уже на второй год участия в соревнованиях FIRST LEGO League (FLL) мы стали абсолютными чемпионами Украины, – отметил Александр Роман. – Но о том, что можем победить в Америке, тут даже и не мечтали. Ведь команда летела соревноваться за границей впервые».

По словам Александра Романа, чтобы подготовить команду победителей, необходимо сплотить всех ребят в команду, научить искать пути решения задач, дать возможность поверить в себя. Капитана команды Ивана Слезу тренер называет талантливым программистом. Однако все ребята имеют свой набор талантов, и здесь используют сильные стороны каждого члена команды, чтобы побеждать.

КОСМИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

В ходе подготовки к всемирному фестивалю FIRST Championship-2019 ребята должны были придумать решение, чтобы помочь астронавтам. Тема была неблизкая, и было непросто выбрать даже в каком направлении начать работать, но они справились: тему выбрали, проблему нашли, начали «копать». Разработкой команды стал проект «VR Inspires». Его суть – помочь астронавтом при долгосрочном пребывании в космосе. Для этого было создано специальное программное обеспечение для шлема виртуальной реальности, записано мотивирующее видео в формате 360, сконструировано устройство «Odor generator». В процессе подготовки общались со многими специалистами, которые подтвердили правильность этого направления работы.

Программа всемирного фестиваля, по словам участников, была крайне насыщенной и динамичной. На протяжении пяти дней команда PRIME ROBOTICS соревновалась в США. При всем этом перелет в Хьюстон с пересадкой в Стамбуле длился 34 часа (эту поездку оплатили за счет городского бюджета). Все бы ничего, но при перелете техника пострадала. Ночью перед самыми соревнованиями ребята собирали манипуляторы, которые были частично повреждены. Несмотря на разные проблемы, на протяжении состязаний команда работала четко, слаженно и уверенно, каждый выполнял свое задание. В первый же день нужно было подготовить пит-зону, презентовать свой проект судьям, защитить дизайн робота и показать, как выполняются основные ценности. Кроме всего этого надо было откалибровать роботов на тренировочных столах и совершить тестовые заезды на игровых столах. «Я восхищаюсь и горжусь своими ребятами. Они выполнили все указания без ошибок, показали свою подготовку и сумели расположить всех к себе, и участников с разных стран, и судей, и гостей фестиваля», – говорит Александр Роман.

Судьи подсчитывали баллы равноценно по всем четырем направлениям, поэтому для победы необходимо было показать высокий уровень подготовки во всех категориях, что и продемонстрировала команда из Горишних Плавней. Члены команды отметили большой интерес представителей украинской диаспоры из США и Канады к участникам состязаний с Украины.

ФЕСТИВАЛЬ FERREXPO ROBOT FEST СТАЛ МЕЖДУНАРОДНЫМ

Ежегодно в Горишних Плавнях проходит фестиваль робототехники и инновационных технологий FERREXPO ROBOT FEST, который в 2018 году стал международным. Количество его участников постоянно растет. В 2018 году его участниками стали 116 детей и подростков из Украины и Беларуси, которые демонстрировали свои достижения в технологической сфере. Проведение фестиваля пять лет назад инициировал мэр Дмитрий Быков. Он ставит первоочередной задачей развитие в учебных заведениях направлений робототехники и киберспорта и всячески поддерживает их.

В прошлом году участники фестиваля робототехники FERREXPO ROBOT FEST 2018 соревновались в мастерстве конструирования и программирования роботов. Лучшие из них были награждены смартфонами, компьютерными планшетами, ноутбуками и очками виртуальной реальности.

Всего соревновались 87 команд, которые представляли 12 городов Украины и Жодино – город-побратим Горишних Плавней в Беларуси. Фестиваль также посетила делегация города-партнера Горишних Плавней Рацибужа (Польша). Действовали 12 активных зон для гостей. В них каждый посетитель мог приобщиться к конструированию робота «ВАЛЛ-И» высотой 1,5 м – главного героя одноименного мультфильма от студии PIXAR, устроить соревнования в гонках роботов, сыграть в робофутбол или сделать селфи с самым большим роботом фестиваля, которого привезли партнеры мероприятия из компании «Инновационные образовательные решения» (Киев). Главным спонсором фестиваля ежегодно является Благотворительный фонд Полтавского ГОКа, общая стоимость призов в прошлом году составила 250 тыс. грн. В заключительный день для участников фестиваля прошли мастер-классы от лучших тренеров из Киева.

Команды соревновались в нескольких категориях: «Робофутбол», «Управляемые роботы-сумо», «Автономные роботы-сумо», «Перевозчик». В этом году Александр Роман, организатор фестиваля, подготовил новое соревнование – Логистика. Всех участников фестиваля ждут разные сюрпризы, а также в этом году планируется участие новых робототехников из других стран.

РОБОТОТЕХНИКА ИДЕТ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Несколько лет назад в школе №1 освоили увлекательное конструирование и изменили образовательный процесс в городе, создав максимально комфортные условия для работы кружка робототехники. Это стало возможным благодаря образовательному эксперименту, который здесь внедряется. «В Украине имеются редкие примеры того, чтобы робототехника была в учебном процессе, – сказала Наталья Тягай, директор школы № 1. – У нас есть факультатив, и робототехника введена в образовательный процесс. Дети заинтересованы, им нравится. Они конструируют, пишут программы, разрабатывают новых роботов, все это есть примером STEM образования».

Попасть в команду робототехников PRIME ROBOTICS непросто – для этого нужно представить свои идеи. Кроме того, для участия в команде нужна не только сообразительность. Основным качеством Александр Роман называет настойчивость. В начале учебного года желающих заниматься очень много, приходят также ученики других школ. Но как только начинается тяжелый труд и работа над собой, ряды заметно редеют, остаются только самые увлеченные. «Если есть внутри стержень и заинтересованность – мы научим, основное – не сдаваться перед неудачами, но и это только полдела, нужно понимать природу вещей, как устроен мир, для того чтобы создать хорошего робота», – отметил Александр Роман.

Первые наборы конструкторов Лего для кружка робототехники закупили в Горишних Плавнях еще в 2013 году. Стоимость одного такого набора – около 20-ти тысяч гривен. «Мы ведь хотим готовить профессии не ХІХ-го, а ХХІ века, – говорит мэр Дмитрий Быков. – Если у нас будет хорошая база робототехники, то десятки детей научатся отлично в этом разбираться. Именно образованию в наше время нужно уделять больше внимания».

В этом году в школах города открылись еще пять классов по робототехнике. Занятия в этом направлении проходят также в детском саду «Золушка». В этом детсаду дети получают начальные знания по конструированию. Основы конструирования в раннем возрасте позволят детям определиться, хотят ли они этим заниматься в дальнейшем. А с началом нового учебного года кабинеты для занятий робототехникой откроются еще в двух школах города.

За внедрение робототехники и STEM-образования Горишни Плавни недавно получили награду за лучшие практики самоуправления от Минрегион и Совета Европы.

Начальник отдела образования Горишних Плавней Лилия Щербина считает, что в Полтавской области нет равных Горишним Плавням по развитию робототехники. Статус экспериментальных учебных заведений по развитию робототехники недавно здесь приобрели школы №1 и №5 и два дошкольных учреждения, их определил Полтавский институт последипломного образования. После капитального ремонта в школах №1, №3 и №5 начали работу кабинеты робототехники, приобретено специальное оборудование. В новом учебном году такой же кабинет откроется в школе № 6. После этого в городе останутся только две школы, не охваченные робототехникой, но и здесь в перспективе планируют внедрить это направление.

Соломия Гайдаш, Горишни Плавни