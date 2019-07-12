У нападі на родину сумського підприємця підозрюють його сина

“Замовником нападу виявився 28-річний син постраждалого. Він, за попередніми даними, вмовив свою 19-річну знайому скоїти вбивство батька. За що обіцяв заплатити 50 тисяч гривень. Наразі замовник та виконавиця затримані в порядку ст. 208 КПК України”, - йдеться в повідомленні.

Дівчина готувалася до вчинення злочину. Виїздила за місто, тренувалась стріляти. У день скоєння злочину, аби не бути упізнаною, вдягла темний одяг, окуляри та кепку.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня о 13.30 у Сумах на провулку Терезова в один із офісів зайшла жінка і вчинила стрілянину. В результаті поранено 15-річну дівчинку та її батька 1963 року народження.

Правоохоронці провели оперативні та розшукові заходи, спрямовані на розшук зловмисниці. Жінку-стрілка затримали. 19-річна жителька одного з сіл району зізналася, що діяла за замовленням. Замовник – син постраждалого, який, є співвласником бізнесу батька. Він передав дівчині пістолет, а за виконану «роботу» пообіцяв 50 тисяч гривень.

Фото: www.npu.gov.ua